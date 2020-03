El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut continuará de paro ante los incumplimientos salariales del Gobierno provincial. En las distintas sedes se mantienen guardias mínimas, pero hay complicaciones en los empleados públicos ya que algunos manifestaron que no tienen dinero para pagar el pasaje de colectivo y presentarse en sus puestos de trabajo.

Empleados judiciales reclaman que no tienen dinero para desplazarse a sus trabajos y cubrir las guardias mínimas

El gobierno de Mariano Arcioni todavía no paga la totalidad de los haberes de enero de los trabajadores estatales. El deterioro de los empleados de la administración pública se nota y varios de ellos aseguran que ya no tienen dinero para pagar el transporte para ir a cubrir las guardias mínimas. Así lo manifestó José Luis Ronconi, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) en diálogo con El Patagónico.

Salud y Justicia, al igual que Educación, son servicios esenciales y los trabajadores deben mantener guardias mínimas para poder garantizar la actividad social de la comunidad. Sin embargo, la falta de pago de los haberes de enero y febrero cada vez afecta más a los estatales.

“Ya ni siquiera se discute el paro sino la imposibilidad de trabajar. Los trabajadores no tienen dinero para el transporte (público) o el estacionamiento y tampoco saben cuándo van a cobrar. Van a depositar un pago de 45 mil pesos para el rango tres y es insuficiente porque la mayoría de esa plata va a ser absorbida por el Banco (del Chubut) por las tarjetas y los intereses”, cuestionó Ronconi.

Ayer los trabajadores judiciales se manifestaron en la avenida Yrigoyen y ratificaron que continuarán las medidas de fuerza. También establecieron que se adherirán al paro de mujeres del lunes por lo que las guardias serán cubiertas por los hombres.

“Seguimos debatiendo las medidas en las asambleas en principio sería paro total. El jueves tenemos una reunión con el Superior (Tribunal de Justicia) ya con una propuesta para hacer acuerdo que realmente muestre el conflicto con sentido estricto”, afirmó Ronconi.

“FOMENTAN LA CRISIS”

Para el dirigente gremial, el Gobierno provincial fomenta la crisis para instalar la megaminería en Chubut. “Nosotros seguimos creyendo que están fomentando la crisis. No puede ser que un ministro (por el ministro de Gobierno de Chubut, José María Grazzini) salga a decir que estamos quebrados. Y si sale a decir que la provincia está quebrada por lo menos que diga quiénes son los responsables de esto”, criticó.

“Si está quebrada, según los procedimientos de quiebra, corresponde que primero se atendiera a los trabajadores y no como se está haciendo en la realidad. Es absolutamente claro que el Gobierno no le quiere poner ninguna condición al gran capital de la provincia. Ellos deberían pagar impuestos y no nosotros tener que soportar este ajuste”, agregó.

“El gobierno alienta a la crisis para imponer condiciones que en un contexto normal nunca aceptaría. Estamos hablando de la megaminería, la entrega de la caja de jubilaciones y un ajuste a los trabajadores. La megaminería está a la vista lo que quiere hacer. Dice que va a respetar la voluntad popular, pero no tiene plata para pagar los sueldos pero manda un ministro a Canadá para invitar a que la megaminería sea una realidad”, cuestionó el dirigente gremial.