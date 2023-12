"Empresarios de la construcción desfilarán por la Justicia"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, brindó este martes una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno en la que dio a conocer el estado de la Obra Pública en la provincia.

En primer lugar, Torres sostuvo que junto con su Gabinete se han encontrado “cuestiones ridículas” en la materia y mencionó además las gacetillas oficiales en donde se hablaba de obras prontas a su finalización pese a estar abandonadas.

“Lo grave de estas obras sin terminar es que en muchas de ellas se cobraron los adelantos financieros. Provincia pagó de manera anticipada para que las obras comiences y no fue así”, remarcó.

Anunció además que “la primera decisión que tomamos es ejecutar todos los seguros de caución de las obras que no hayan empezado y hayan cobrado un adelanto financiero”.

“Las obras cuantiosas que no se terminaron, esos casos, se van a contemplar. Lo que no vamos a permitir es la picardía de algunos vivos que cobraron mucho dinero, pero que no levantaron ni un solo ladrillo y no devolvieron la plata. Van a tener que devolver la plata que se chorearon”, remarcó el gobernador.

Por otro lado, el mandatario provincial remarcó que se planifica avanzar judicial y hasta penalmente por las obras no concluidas. “Lo primero que vamos a hacer es una auditoría de corte por dos vías: una por la Auditoría General de la Nación y otra a través de un privado para hacer una mirada más minuciosa”, mencionó.

“Nos llama poderosamente la atención que se han hecho más de un adelanto financiero de obras que nunca se empezaron”, añadió.

“Con la auditoría hecha, lo elevaremos a Fiscalía para que se realicen las observaciones correspondientes y quienes tengan que rendir cuentas lo harán ante la Justicia y ante todos los chubutenses”, expresó.

Para finalizar, Torres contó que se darán a conocer los nombres de las empresas que cumplieron con las obras “y también de las que incumplieron con los contratos o cobraron dinero sin hacer nada”.