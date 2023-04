En Cañadón anuncian emplazamiento de una maqueta del Crucero Belgrano

La ceremonia tuvo lugar en el paseo dedicado a los Héroes y Heroínas de esa gesta, en el cual se rinde homenaje no solo al personal militar, sino también a los hombres y mujeres civiles que defendieron la Soberanía Nacional en los espacios insultar, aéreo, marítimo y continental.

En ese emblemático sitio público se plasmaron con la técnica de mosaiquismo varios murales que reflejan escenas de aquella epopeya y también una réplica a escala de un avión de combate Pucará.

Además, se anunció oficialmente que allí se instalará otra que mostrará la figura del crucero de la Armada “General Belgrano” torpedeado arteramente por un submarino nuclear británico, pereciendo 323 de sus tripulantes.

ANDAMIAJE DIPLOMATICO

En el inicio de su alocución, Soloaga rememoró que, en su afán de perpetuarse en el poder, encubrir sus crímenes y eclipsar protestas de trabajadores, la dictadura militar desmoronó un gran andamiaje diplomático que se venía gestando desde antes de ese oscuro período.

Precisó que de no haber sido por ese nefasto accionar, se hubiera podido resolver pacíficamente a favor de nuestro país el diferendo por las islas que nos pertenecen por razones históricas, geográficas y geopolíticas, usurpadas por el imperio británico.

“Pero con la determinación que tomó el gobierno genocida del general (Leopoldo) Galtieri (cuál fue la ocupar las islas por la vía militar), se interrumpió la posibilidad de alcanzar por la vía diplomática la solución del diferendo por la islas que siempre formaron parte del patrimonio argentino”, explicó.

ESPURIO ACUERDO DE MACRI

Además, no dejó pasar por alto la situación post guerra que existe actualmente con el proceso de depredación de la pesca en el mar argentino, de manera particular en el entorno a las Islas Malvinas, a lo que se suma el avance la explotación hidrocarburífera off shore en el mismo escenario.

En ese sentido resaltó que en este nuevo aniversario de la Gesta tampoco había que olvidar a quienes traicionaron a los que combatieron y en muchos casos dieron su vida defendiendo la soberanía en la guerra de 1982.

Fue entonces que se refirió al acuerdo “nefasto y espurio” que se firmó en 2016 entre el gobierno de “saqueadores que vinieron al abordaje de nuestros recursos y riquezas” liderado por Mauricio Macri, con el Reino Unido.

ZONA ECONÓMICA Y MILITAR ESTRATEGICA

Puso también de relieve que las Malvinas no son simples islas ocupadas por una nación imperialista ya que hay que tener en cuenta que tienen una proyección hacia un continente apetecido por grandes potencias, como lo es la Antártida.

“Debe entenderse en consecuencia que las Malvinas constituyen el punto de control y fiscalización de todo lo que pasa por mar y por aire, siendo además un vínculo económico entre los océanos en el sur del mundo” e incluso es un punto estratégico para el control satelital.

Pese a todo, consideró que en estos últimos años se abrió una expectativa a favor de Argentina para recuperar las islas debido a que Gran Bretaña se distanció de la Unión Europea al aprobar el proceso político denominado Brexit.

Con ello, evaluó que el resto de los países que aún se mantienen en ese bloque, ya no están condicionados de abstenerse o votar en contra de resoluciones que favorezcan a la Argentina en materia de soberanía, aunque igualmente advirtió que hay que tener cuidado con los dobles discursos de algunos países, no solo europeos sino también latinoamericanos como los casos de Chile y Brasil.

Finalmente expresó un sentido homenaje a todos los hombres y mujeres que desde cada lugar, con las armas y con acciones civiles, defendieron Malvinas, de las cuales afirmó que se recuperará la soberanía no solamente por derechos históricos, geográficos, geopolíticos y por resoluciones internacionales “sino también por el intelecto, el corazón y el coraje de nuestros héroes y heroínas que lucharon jurando perder la vida para recuperarlas”.