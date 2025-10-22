En Comodoro, Luque contó con el aval de atletas y dirigentes deportivos

“El deporte te va a apoyar el domingo”, se resaltó en el acto de cierre del candidato a diputado nacional de Unidos Podemos en Comodoro.

Juan Pablo Luque convocó a todos a “que nos acompañen para poder plantarnos en el Congreso de la Nación y defender los intereses de Chubut como lo hicimos cuando nos tocó gobernar la ciudad”. Este miércoles, en el gimnasio del club Petroquímica, el candidato a diputado nacional resaltó que “hay que ir al Congreso a recuperar políticas que nos sacaron”.

Luque añadió que “es una gran felicidad ver a tantos deportistas y dirigentes deportivos que vinieron a acompañar, no a una persona sino a un proyecto que sabe que los puso en valor cuando gobernamos la ciudad. Y demostramos que no nos equivocamos”.

Acotó el exintendente de Comodoro que “hoy los que nos criticaban por invertir en deporte van y se sacan fotos con deportistas cambiando el mensaje, pero ustedes saben quién es quién”.

En este contexto, señaló que “nosotros podemos venir acá porque nos conocen; porque saben lo que hemos hecho por la ciudad; porque podemos tener la posibilidad de contar cada uno de los logros que pudimos hacer en conjunto”.

Asimismo, recordó que “durante mucho tiempo a nosotros nos criticaron –y nos siguen criticando- por cómo establecíamos prioridades”, agregando que “hoy muchos barrios de la ciudad tienen un playón con cancha de césped sintético, que nos permitió poder lograr que los chicos, en vez de estar tomando cerveza en una plaza, puedan estar disfrutando y jugando al fútbol”.

A continuación, destacó que “siempre les agradezco a todos aquellos que nos han acompañado porque para que nosotros hayamos gobernado esta ciudad es porque muchos de ustedes nos han acompañado y han tomado la decisión de darle un voto de confianza. Hoy estamos pidiendo nuevamente que voten por ustedes; que no lo hagan por nosotros, por una cuestión de que uno quiera un lugar en la política”.

Después, dijo Luque que “la obligación que nosotros tenemos hoy en día es la de tratar de luchar para volver a tener realidades como las que en alguna época pudimos disfrutar”.

TESTIMONIOS

Valeria Schuller, presidenta del club Petroquímica, agradeció "las políticas públicas que se vienen sucediendo hace años en Comodoro a través del ente Comodoro Deportes. Esto fue una decisión política firme; una convicción profunda en el deporte, que es salud; el deporte es contención; el deporte es futuro".

Recordó sobre la gestión de Luque como intendente, que "hubo personas que se plantaron y dijeron ‘vamos a invertir en el deporte’ y lo hicieron sin vuelta" y que "en Comodoro, en los últimos años el crecimiento deportivo ha sido enorme".

La dirigente acotó que "nosotros somos un espacio de contención para chicos; para chicas; para adultos mayores que no la están pasando bien hoy en día. Y tener una infraestructura; lugares adecuados; recursos marca la diferencia entre incluir o dejar afuera".

“En nombre del Club Petroquímica, quiero decir gracias por entender que el deporte no es un gasto; es una inversión", valoró la dirigente y agregó dirigiéndose a Luque: “así como vos nos apoyaste, el deporte te va a apoyar el domingo”.