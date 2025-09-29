La instancia, del certamen formativo que organiza el Consejo Federal, se jugará el 18 y 19 de octubre. La CAI será el anfitrión.

En Comodoro se jugarán los 8vos. y 4tos. de final del Torneo Juveniles

Con la Comisión de Actividades Infantiles como anfitrión, Comodoro Rivadavia será sede de los octavos y cuartos de final del Torneo Divisiones Juveniles (Sub 13, Sub 15 y Sub 17), que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA). Esta instancia, que se desarrollará el 18 y 19 de octubre, reunirá a los 12 mejores equipos de la región patagónica -4 por categoría- y otorgará tres boletos para las semifinales (uno por categoría).

En ese contexto, la CAI que finalizó primero con sus tres divisiones al término de la fase inicial, intentará avanzar a la próxima instancia.

La CAI tendrá como adversarios a La Amistad de Cipolletti -en Sub 13- a Cipolletti en Sub 15 y a Puerto Moreno de Bariloche en la Sub 17.

Los octavos de final se jugarán el sábado 18 de octubre, mientras que al día siguiente, se llevarán a cabo los cuartos.

Los otros clubes que tomarán parte de esta definición son Maronese de Neuquén, Juan José Moreno de Puerto Madryn en Sub 13, Maronese y Huracán de Trelew en Sub 15 y Cipolletti con el “Globo” trelewense en Sub 17.

Programa – Octavos de final

SABADO 18

SUB 13

- CAI (Comodoro Rivadavia) vs La Amistad (Cipolletti, Río Negro).

- Maronese (Neuquén) vs Juan José Moreno (Puerto Madryn).

SUB 15

- CAI vs Cipolletti (Cipolletti, Río Negro).

- Maronese vs Huracán (Trelew).

SUB 17

- CAI vs Puerto Moreno (Bariloche).

- Cipolletti (Cipolletti) vs Huracán.

DOMINGO 19 – Cuartos de final