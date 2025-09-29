Florencia Famoso salió subcampeona en el Sudamericano de Gimnasia Trampolín

La gimnasta comodorense se colgó la medalla de plata en Tumbling nivel A 17 + Femenino, en el Campeonato que se desarrolló en Cochabamba, Bolivia.

En el Pabellón Municipal de Gimnasia de Cochabamba, se efectuó el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Trampolín Senior, Junior y Grupo de edades. El certamen contó con la organización de la Federación Boliviana de Gimnasia, bajo las normativas de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y la Confederación Sudamericana de Gimnasia (CONSUGI).

Florencia Famoso se consagró subcampeona en la modalidad Tumbling nivel A 17 + Femenino. Gracias a ese logro, la comodorense fue la mejor argentina clasificada y obtuvo su pasaje para representar al país y competir en el All Round, donde obtuvo el tercer puesto.

Por su parte, Elías Pineda clasificó a la final de Dobleminitramp 15 -16 masculino, pero por una lesión en el momento del salto quedó en la octava posición.

Cabe destacar que, ambos gimnastas tuvieron una grandiosa performance en lo que fue la competencia internacional.