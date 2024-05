En el Huergo se vivirá una Master Class de Minitramp

En el Club Huergo, el sábado desde las 13:00 hasta las 18:00, se desarrollará el evento denominado “Invasión Jump”, una Master Class y Exhibición Kids de Minitramp.

La primera Master Class anual es organizada por el equipo de Comodoro Jump, con todas las instructoras y alumnas de la ciudad y será acompañada por Comodoro Deportes.

Además, se sumarán instructoras de las localidades de Las Heras, El Bolsón, Trevelin. Durante la actividad cada una de las instructoras realizará un track musical de acuerdo a cada uno de sus sistemas entre ellos se encuentran: Jumpers Fit, Jumphigh, Jumping UP, Jumping Box, Jump Vans y Girl Power.

La apertura estará a cargo de las escuelas y academias de minitramp kids, mediante una exhibición de lo trabajado en sus clases.

Yanina Sanhueza, coordinadora de Comodoro Jump, destacó que “tenemos la certeza que será un gran evento, ya que venimos trabajando desde principio de año, poniendo lo mejor de cada una para lograr el objetivo deseado”.

Desde la organización invitaron “a todo aquel que desee ir a vernos ya que también podrán apreciar los diferentes emprendimientos que nos acompañan, entre ellos: Inspira Vs, Medias Sandy, Cómprame un Brillitos, Pipas Indumentaria, She Medias, Amarce de la forma que sea”.

Se contará con la participación de 20 instructoras; Dana Barría (Trevelin), Viviana Alarcón(Bariloche), Mary Leivo (Las Heras), Mirta Levio (El Bolsón), Diana Jumpers Fut, Roxana Marin, Belu Jumping Up, Lorena Jumping Up, Micaela Heredia Jumping Up, Melisa Romero sede Jump Vans, Lorena Romero Zona Jump, Yanina Sanhueza, Flor Barrionuevo, Daniela Becerra, Lau y Nelly Extreme Jump, Yesica Silva, Milagros Vera, Marcia Mansilla y Claudia Vega.