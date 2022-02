En el Perito Moreno solo encontraron un "Viñas de Balbo"

“Gran fiesta en La Perito: traer alcohol”. Ese era el anuncio que circuló durante la semana pasada en Instagram. La convocatoria se hacía para el sábado a la noche y el punto de concentración era el sitio en el que se levantó un recuerdo a Daniela Velasco, profesora asesinada en noviembre a metros del colegio Perito Moreno.

Si bien se sospechaba que se había llevado a cabo una fiesta clandestina en la institución, la vicedirectora Verónica Páez sostuvo que solo se encontró una botella del vino “Viñas de Balbo” en las afueras del establecimiento.

“No fue una fiesta clandestina porque se rompieron elementos, hubo daños de vidrios, bancos, escritorios, grafitearon mesas y escritorios y abrieron matafuegos. Tengo entendido que, si hubiera sido una fiesta, hubiéramos encontrado otras cosas”, aseveró en diálogo con El Patagónico.

“En el primer piso grafitearon un monumento de bronce y en el segundo piso justo en el aula de primer grado escribieron palabras en aerosol”, agregó.

En la institución están esperando respuestas por parte de la empresa de alarmas ya que nunca emitió un alerta. “Nosotros no sabíamos nada de este tema porque si no hubiéramos prevenido. Estamos esperando desde la alarma que nos comuniquen qué pasó. Esa es una zona donde el sensor tiene que haber saltado y no pasó nada. Incluso cuando llegué el domingo a controlar qué había pasado la alarma estaba como si no hubiera pasado nada”, aseguró.

COMO INGRESARON

Para Páez, los involucrados ingresaron por la parte trasera de la escuela donde se había aflojado la reja de una ventana. “Nosotros la habíamos arreglado con alambre porque estábamos esperando que Obras Públicas solucionara el problema. Dio la casualidad de que también faltaba un vidrio, por lo que fue más fácil entrar. Solo tuvieron que correr el vidrio de plástico, sacaron la reja e ingresaron”, describió.

La investigación indica que los malvivientes generaron destrozos y se retiraron por otra parte de la escuela. “Se fueron hasta la cantina donde rompieron las cadenas y la cerradura, para luego abrir la puerta. Pensamos que salieron por ahí”, subrayó.

IND(3).jpg

“No fue una fiesta. Fueron hechos vandálicos y pensamos que son menores. Por suerte, la delegación de Escuela envió una cuadrilla que limpió todo porque los vidrios estaban rotos y con mucho peligro de que se sigan cayendo. También abrieron un matafuego y eso implica una limpieza especial; no podíamos exponer a los porteros”, destacó.

Las tareas de limpieza se realizaron entre el lunes y el martes y esperan contar con el espacio en condiciones para el inicio de clases, dentro de tres semanas.

SIN FIESTA NI TROFEOS

En los últimos días circuló la versión de que la supuesta fiesta clandestina había implicado que los intrusos bebieran abundante alcohol en los trofeos históricos de la institución. La vicedirectora del colegio descartó esta posibilidad detallando que solo se encontró una botella de vino.

“No se usaron los trofeos para tomar alcohol. Lo único que encontramos con la Policía fue una botella de Viñas de Balbo en el patio, en lo que sería la vuelta de la cantina. Adentro no había nada de alcohol. No había cajas de vino, ni latas de cerveza. Pensábamos que habían dejado cosas en los baños, pero nada. Todo ocurrió en la galería donde armaron mesas a lo largo, como cuando se hace un compartir en la estudiantina”, describió.

IND(4).jpg

“Lo que sí hicieron fue romper las vidrieras que estaban en la planta baja. Ahora vamos a acondicionar lo que se dañó. Tuvimos que armar cuatro carros de compra con trofeos porque rompieron todo”, cuestionó.

Los destrozos que sufrió la escuela llevaron a que sus autoridades reiteraran el pedido de cámaras de seguridad. “Ya lo hemos pedido cuando ocurrió el asesinato de Daniela y lo volvimos a pedir en diciembre cuando violentaron la puerta del gimnasio. Estamos agradecidos de la Policía porque siempre están a disposición, pero necesitamos cerrar el playón por seguridad porque queremos estar tranquilos”, destacó.

Páez también subrayó que desde el municipio se comunicaron para colaborar con la seguridad y que se trabajará en brindar más tranquilidad a la comunidad educativa. “Lamentablemente, no podemos dar con los autores. Es muy difícil porque no tenemos cámaras. Apelamos al vecino que haya visto algo, más allá de que Criminalista estuvo levantando huellas. Es como que nadie vio nada, o el que vio no se quiere meter”, lamentó.