En "El Trencito" no hay clases por falta de agua, ratas e inundaciones

Un panorama desolador enfrenta la comunidad educativa del Jardín 403, “El Trencito”, ubicado en Rivadavia y Mitre, pleno centro de Comodoro.

“No puede ser que durante dos años no hubo clases y ahora pasen estas cosas”; “¡Qué daño les hacen a los niños de 4 y 5 años, sin base para primer grado!”; “Yo estoy preocupada por mi nene de 5 años. Es como que no está aprendiendo casi nada y el próximo año es primer grado”. Tales son algunos de los mensajes de los padres de uno de los jardines más emblemáticos de Comodoro.

WhatsApp Image 2022-04-12 at 15.08.59.jpg

“Estamos muy dolidas. Soy la presidenta de la asociación cooperadora de la institución y la verdad es que la escuela va de mal en peor”, sostuvo Macarena Talio a El Patagónico.

Según la vocera de la institución educativa, el gobernador Mariano Arcioni prometió un subsidio de dos millones de pesos para obras de refacción. Sin embargo, el dinero nunca llegó.

WhatsApp Image 2022-04-12 at 15.08.59 (2).jpg

“Tenemos a la constructora en espera y cada semana es una excusa más. No hay calefacción; solo funcionan dos baños para 350 alumnos y 20 docentes, aproximadamente; no hay tapas de cloacas, por lo que salen ratas; el SUM está inundado y constantemente suspenden las clases porque no hay agua. Estamos cansados”, denunció Talio.

“Como papás, preocupados por la educación de nuestros hijos. ¿Qué otro llamado hay que hacer al Gobierno de la provincia para que cumpla sus promesas vacías? Vergüenza da el sistema educativo de Chubut”, cuestionó.

WhatsApp Image 2022-04-12 at 15.08.59 (3).jpg

“Queremos respuestas concretas y gestionar ya mismo la vuelta a clases. No importa si debemos pintar los mismos padres las paredes del jardín. La voluntad está, pero nos sentimos abandonados”, agregó.