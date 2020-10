En Gimnasia ven complicado que se postergue el inicio de la LNB

Varios son los clubes que iniciaron su preparación con miras a la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol, cuyo comienzo está previsto para el 1 de noviembre. Sin embargo, y a raíz de la pandemia por coronavirus, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia no pudo arrancar la pretemporada.

En ese contexto, el club “mens sana” emitió la semana pasada una nota a la Asociación de Clubes, organizador de la LNB, donde le solicita la postergación del comienzo de la temporada, ya que Gimnasia no solamente cuenta con cinco jugadores (Jonatan Treise, Juan Manuel Rivero, Diego Romero, Franco Giorgetti y Sebastián Orresta) sino que todavía no tiene puede contar con la totalidad de su plantel ya que los vuelos aún no fueron habilitados, producto de lo que se está viviendo.

En ese contexto, el secretario de Gimnasia, Pablo Ivanoff, conversó con el programa ‘A todo básquetbol’ que se emite por la LaCienPuntoUno y explicó los motivos que analizaron para llevar a cabo el pedido de posponer el inicio de la temporada 2020-2021.

"Ante la situación actual, la realidad que vive el club, la imposibilidad de poder contar con todos los jugadores y que los plazos para hacer una buena pretemporada se acortaron muchísimo, creíamos que era oportuno hacer el pedido. Lo hicimos a través de un mail que se le envió a la AdC para ver la posibilidad de posponer el arranque para que todo pueda ser más normal. El viernes tuvieron una reunión en la mesa ejecutiva y la respuesta extraoficial es que no va a ser posible, que se va a contemplar si de acá a ese tiempo se complica, pero por ahora se va a jugar el 1 de noviembre".

Con relación a los entrenamientos y las dificultades que están teniendo para comenzar dijo: "A nosotros nunca se nos pasó por la cabeza no participar y estamos trabajando para poder empezar a entrenar a mitad de semana".

Y agregó en relación a la chance de hacer la pretemporada fuera de Comodoro Rivadavia: "No se plantea eso, no se nos pasa por la cabeza. La idea es hacer la pretemporada acá y nunca contemplamos esa posibilidad sobre todo porque tenemos cinco jugadores en Comodoro, Treise, Rivero, Giorgetti y Romero que nunca se fueron de la ciudad y Orresta".

Sobre si se sumó algún club al pedido que realizó el equipo comodorense, manifestó: "Es solamente un pedido de Gimnasia. Después pueden haber clubes que tengan otras realidades y otros inconvenientes pero nosotros estamos hablando por la realidad y los inconvenientes que estamos teniendo, nada más".

Acerca de cómo hará Gimnasia para llegar a Córdoba, comentó: "Necesitamos que se confirme la vuelta de los vuelos porque hoy son todos supuestos. Tenemos las opciones, ir directo a Córdoba lo vemos lejano. La primera opción es ir hasta Buenos Aires y ahí ya tenemos hablado un colectivo. Si no hay ninguna de esas opciones tendremos que viajar vía terrestre desde Comodoro", admitió.