El certamen se desarrollará el 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural, con entrada gratuita para el público.

En Kilómetro 8 se realizará el torneo "Comodoro Cubea V2"

El sábado 4 y domingo 5 de octubre se desarrrollará en el Centro Cultural de Km 8 (Julio Moreno 574), el torneo “Comodoro Cubea V2 2025”.

Será la segunda edición de este evento, y contará con el aval de la Asociación Mundial del Cubo (WCA) y la Agrupación de Speedcubing Argentina (ASA). Se realizará de 10 a 18 horas -ambos días-, con entrada gratuita para el público.

La inscripción de competidores tiene un costo de $5000 y no hay límite de edad, esta puede hacerse en la página de la WCA hasta el 30 de septiembre o el mismo día del torneo.

https://www.worldcubeassociation.org/competitions/ComodoroCubeaV22025#general-info

Habrá 8 categorías: 2x2, 4x4, 5x5, Megaminx, Skewb, Pyraminx, 3x3 a una mano y el evento principal, 3x3. Cada categoría tendrá 2 o 3 rondas, y en cada ronda los competidores harán 5 intentos, que se promedian descartando el mejor y el peor tiempo.

El torneo contará con distintos roles:

- Delegado: supervisa, brinda las herramientas para cronometrar los tiempos y homologa el evento.

- Scrambler: mezcla los cubos en una zona de mezcla.

- Runner: traslada los cubos entre zonas.

- Jueces: supervisan y registran los tiempos.

Este tipo de eventos fortalecen la comunidad de speedcubing, promueven la inclusión de personas de todas las edades y difunden el cubo Rubik como una herramienta educativa y recreativa. También generan visibilidad para la ciudad, incentivando futuras ediciones.

Para más información, seguir en instagram a @comodorocubea se resolverá cualquier duda que tengan.

El torneo es patrocinado por la Secretaría de Cultura de Comodoro Rivadavia, el Ente Autárquico Comodoro Deportes, Giro Didáctico, Rebichos, Limpieza 2000 y Lager.