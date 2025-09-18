El Equipo Municipal Comodoro ganó la 3ra. fecha del Provincial

El equipo comodorense de natación se quedó con el mayor puntaje en la pileta del Club Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn.

En la pileta del Club Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, se llevó adelante la tercera fecha del Campeonato Provincial de Natación, organizada por la Federación de Natación de Chubut (Fe.Na.Ch.).

El Equipo Municipal Comodoro participó con 47 nadadores, entre promocionales y federados, quedándose con el podio al obtener el mayor puntaje con 1.263 puntos. De esta manera, los comodorenses quedaron a un paso de obtener el octavo título de manera consecutiva.

“Los chicos pudieron demostrar en el agua todo lo que venían entrenando y cuanto se prepararon. En cada prueba se vio el compromiso y el trabajo en equipo” destacó el entrenador Pablo García, a cargo de la delegación.

Entre los nadadores destacados, estuvo Mateo Luna Aseff que tuvo la mejor marca técnica en varones en los 50 mts. pecho con un puntaje de 610. Belén Morán, obtuvo la mejor marca técnica en los 400 mts. libres sumando 516 puntos.

Al calendario provincial solo le resta la 4ta. y última fecha que se disputará el 22 y 23 de noviembre en Rawson.

Esto confirma, nuevamente, el excelente año que mantiene el equipo de Comodoro que quedó a un paso de obtener el octavo título de manera consecutiva. El próximo compromiso competitivo es el Torneo Copa Sierra, que se desarrollara en San Luis del 23 al 26 de octubre.

Puntaje Final

Equipo Municipal Comodoro Rivadavia 1.263.50 pts.

Club Ferrocarril Patagónico 821

Asociación Myfanuy Humphreys 576.50

Natatorio Municipal Trelew 505.50

Escuela Municipal Esquel 495

Escuela de Triatletas 231

Club Municipal Trevelin 216.50

Acuarium Piletas 89

Natatorio Sarmiento 56

Club Argentino del Sur 17

Jerárquicos CAD 0