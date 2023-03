En la Escuela 83 la falta de porteros impide el dictado normal de clases

Así lo denunciaron a través de un escrito los padres de la Escuela céntrica de Comodoro Rivadavia. Ante la falta de personal auxiliar, la institución no ha podido desarrollar sus actividades con regularidad desde el inicio del ciclo lectivo.

Un grupo de padres de la Escuela 83 de Comodoro Rivadavia expuso la preocupante situación que mantiene en vilo a la comunidad educativa desde el inicio del ciclo lectivo.

Debido a la irregularidad en el dictado de clases, las familias requirieron una reunión con el equipo directivo y en este marco fue que se planteó la necesidad de conocer "qué estaba pasando con respecto a las clases y los auxiliares no docentes, ya que como todos saben las clases comenzaron el día 27/02/2023, pero para nuestra sorpresa un día acude al establecimiento un grupo, al otro día otro y así sucesivamente. La razón de esta situación es que el turno mañana cuenta solamente con un portero y el turno de la tarde con dos, cuando debería haber mínimo tres personas para cubrir las necesidades básicas de higiene del colegio, desayuno o merienda de los alumnos".

Así, a través de un escrito, los padres dieron a conocer que: "la Directora a cargo Betina Carrasco, nos informó que desde que ella asumió el cargo como Directora del colegio, hace 10 días atrás, ha estado solicitando por intermedio de notas a Supervisión de Escuelas el personal que necesita para poder dar comienzo con las clases normales, ella hizo referencia a que la institución a pesar de ser muy grande, estaba en condiciones para arrancar, pero faltando esta parte importante no pueden hacerlo y no hay personal desde Supervisión para enviar, que no hay ingresos, esa es la respuesta".

"Nosotros como papás, hemos tomado la iniciativa de comenzar a hacer algo, ya que nos preocupa muchísimo y es necesario que nuestros hijos tengan un año escolar contínuo, para que el aprendizaje sea significativo para cada uno de ellos y no cortar con su trayectoria escolar y que a futuro se vea perjudicada, por quienes deben y tienen la obligación de garantizar, la inclusión, el aprendizaje y la formación ciudadana de cada niño", concluyeron.