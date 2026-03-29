En "La Esquina" hubo un taller de construcción de fogón y bloques

La propuesta tuvo como objetivo brindar a los adolescentes que asisten al taller de inclusión herramientas prácticas y conocimientos básicos en oficios.

Este sábado, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevó adelante un nuevo espacio de capacitación destinado a jóvenes, con la realización del taller de Construcción de Fogón y Bloque en el Centro de Inclusión para Adolescentes “La Esquina”.

Durante la jornada, los participantes pudieron aprender sobre técnicas de armado, materiales y procesos necesarios para la construcción de fogones y bloques, en un entorno de aprendizaje colaborativo, acompañados por personal capacitado.

En ese marco, el coordinador de la parte deportiva y recreativa de la Dirección General de Adolescencia, Luis Luengo, explicó que el taller surgió a partir de una iniciativa de los propios jóvenes. “Lo armamos en conjunto con un pedido de los chicos. En las charlas surgió la posibilidad de hacer un fogón y, aprovechando materiales que ya teníamos en el lugar, comenzamos con la construcción de bloques”, indicó.

Asimismo, detalló que la actividad no solo contempla la construcción del fogón, cuya estructura ya se encuentra armada, sino también otras intervenciones en el espacio. “Además, están realizando el armado de canteros y letras para conformar la palabra ‘La Esquina’, como parte de la decoración del sector. Y se está trabajando con una compostera que ya cumplió su función, lo que les permite aprender todo el proceso, desde la mezcla hasta el desmolde y el colado del cemento”, señaló.

Asimismo, Luengo remarcó que los trabajos tienen un impacto directo en la vida cotidiana de quienes asisten al espacio. “Los canteros permitirán que los chicos también produzcan sus propios alimentos, como perejil o cebolla de verdeo, que luego se utilizan en los almuerzos que se realizan durante la semana”, expresó.

En cuanto al sentido integral de la propuesta, Luengo sostuvo que “siempre se piensa en su desarrollo, en el aprendizaje y también en mejorar la infraestructura del lugar, que es uno de sus espacios de pertenencia”.

Por otro lado, destacó el rol que cumple “La Esquina” como espacio de contención e inclusión. “Los chicos pasan tiempo antes o después de la escuela; es un lugar donde pueden venir, estar, estudiar y participar de distintos talleres. Este año vamos a tener propuestas como peluquería, diseño, actividades deportivas, judo y talleres culturales, entre otros”, enumeró.

Finalmente, adelantó que las actividades continuarán a lo largo de todo el año, incluyendo nuevas propuestas como el taller de elaboración de huevos de Pascua. “La idea es que no solo se recreen, sino que también puedan aprender un oficio y llevar esos conocimientos a sus casas, ya sea para hacer un cantero, mejorar un acceso o aplicar lo aprendido en distintos ámbitos”, concluyó.