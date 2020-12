"En la Justicia no se puede poner un estudio por la tarde"

Jorge Miquelarena ratificó este fin de semana su malestar ante la ley sancionada este jueves en Chubut, impidiendo en principio por seis meses que jueces, magistrados y organismos que dependen del Poder Judicial tengan el mismo aumento salarial que se decide en los acuerdos nacionales de sus sectores. Claro que aquí los mismos salen de las arcas provinciales.

“Hay organismos que dependen del Ejecutivo que están enganchados con la Justicia, aunque no tienen las incompatibilidades que tiene la Justicia (esto hay que decirlo). Hay muchos organismos que cobran exactamente lo mismo pero que no tienen ninguna incompatibilidad, por ejemplo, para poner un estudio jurídico a la tarde. En la Justicia eso no se puede”, resaltó el procurador general de Chubut.

“Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción, Tribunal de Cuentas, Inspección de personas jurídicas… cuando la Justicia aumenta un 10% porque la Corte dio un 10% a la Justicia Nacional, a ellos también les repercute en su sueldo. Entiendo que debe ser difícil presupuestar aumentos para el año entrante cuando no se sabe cuáles son los aumentos, cuándo van a venir y cómo van a venir. Desde ese punto de vista, lo entiendo; hay que tener previsiones”, declaró el jefe de fiscales en Radio 10.

Miquelarena indicó que la Justicia analiza cuánto se va a aumentar por la inflación para el año próximo, considerando lo que anticipó que incrementará la Corte y esto se vuelca en las previsiones presupuestarias.

“En 2020 solo hubo aumento para el gobernador y quienes dependen del Ejecutivo”, resaltó Miquelarena, añadiendo que “el resto de los Poderes del Estado no solo no recibieron un aumento sino que perdieron el 40% de su salario por la inflación; no se cobra en término y se les patea la pelota seis meses más para adelante. Están licuando una masa salarial”.

El Procurador sostuvo que el Poder Judicial recibió por última vez un aumento salarial “en noviembre o diciembre del año 2019”.