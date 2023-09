En octubre habrá un congreso educativo en el club Newbery

En un esfuerzo por impulsar una educación transformadora y acercar recursos de calidad a los docentes de la región, Raquel Fernández, Aldana Mansilla y Laura Espinosa organizaron el primer congreso educativo “Ser y hacer el cambio que queremos”. El encuentro se desarrollará el sábado 21 de octubre en el gimnasio del club Jorge Newbery.

La elección de la institución deportiva como sede no es casualidad, ya que el club cuenta con una escuela de nivel inicial y comparte la visión de una educación transformadora.

Con la participación de Graciela Bertolini, María Cossini, Walter Schlegel y María Ballini, el congreso comenzará a las 8:30 con el proceso de acreditación y se extenderá hasta las 19. En el interín, se llevarán a cabo diversas actividades dinámicas y estratégicas. El enfoque principal es asegurar que los docentes puedan llevarse recursos, estrategias y consejos prácticos que puedan aplicar en sus aulas a partir del lunes siguiente al evento.

En diálogo con El Patagónico, Fernández ponderó que el encuentro será único para la región. “No tengo recuerdo de haber organizado un congreso de esta magnitud en la ciudad”, afirmó y adelantó que “esta primera etapa servirá para evaluar futuros proyectos. La proyección es que podamos tener un congreso educativo todos los años. Uno de los objetivos es poder evaluar después de esta experiencia qué podríamos organizar y qué podríamos acercar a la ciudad para que los docentes del sur puedan aprovechar y tener acceso a este tipo de convenciones culturales y capacitaciones", aseveró.

La ausencia de actividades educativas de esta naturaleza en Comodoro es un hecho evidente y Fernández señala: "No hemos contado con este tipo de actividad en la ciudad. El Ministerio de Educación ha organizado congresos maravillosos en otros años, pero después se dejaron de hacer. Yo he asistido a congresos de estas características, que se hacen en Buenos Aires y he costeado todos los gastos. Es por eso que es muy poca la cantidad de docentes que pueden llegar a este tipo de actividades después de realizar un esfuerzo muy grande".

Este congreso educativo no solo busca beneficiar a la comunidad educativa de la ciudad, sino que está diseñado para atender las necesidades de las localidades aledañas como Caleta Olivia, Sarmiento, Trelew y Puerto Madryn. La visión es que esta iniciativa tenga un impacto a nivel regional e incluso trascienda los límites de la provincia, promoviendo una educación de calidad en todo el sur de la región.