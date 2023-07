En Trelew se correrá el Gran Premio Coronación del TN  

Durante la mañana de este jueves, con la presencia del gobernador de la provincia del Chubut, Mariano Arcioni, se llevó a cabo la firma del contrato que confirma la realización del Gran Premio Coronación 2023 de Turismo Nacional en el autódromo Mar y Valle de Trelew entre los días 17, 18 y 19 de noviembre.

Emanuel Moriatis (presidente de APAT), los pilotos Renzo Blotta y Matías Cohen, Miguel Kresteff (presidente de la Asociación Mar y Valle), Alejandro Conti (tesorero de la Asociación Mar y Valle) y Julio Kresteff (segundo vocal), formaron parte de la conferencia de prensa que se celebró en horas de la mañana de este jueves en las instalaciones del escenario patagónico que, por tercera vez consecutiva, recibirá a los autos de la categoría más federal del deporte motor.

“Firmar este acuerdo en el Día del Amigo no ha sido otra cosa más que devolver a la Asociación Mar y Valle todo lo que nos ha brindado a la provincia; por eso agradezco y felicito a Miguel Kresteff y su comisión directiva todo el trabajo que realizan para mantener vigente el autódromo, como así también a Emanuel Moriatis y a los pilotos que hoy nos acompañan en esta firma. Me representa una gran alegría este acuerdo por todo lo que significa para Trelew la llegada de este tipo de eventos que generan una gran demanda hotelera y gastronómica, además de un fuerte impacto en la economía local”, expresó el escribano Arcioni, quien además elogió la presencia de Renzo Blotta: “Conozco el esfuerzo y dedicación que le pone a su proyecto deportivo que lo tiene como gran protagonista representando a la provincia durante todo el año; esperemos que la carrera en Trelew lo encuentre como uno de los candidatos en la disputa por el campeonato”, agregó.

Moriatis, presidente de APAT, reconoció “el acompañamiento del gobernador Mariano Arcioni en la carrera que disputamos en Comodoro Rivadavia, y en la que confirmamos en el día de hoy en Trelew, ciudad que nos abrió las puertas allá por el año 2020 cuando nosotros iniciábamos nuestra gestión en la comisión directiva y en plena pandemia. El autódromo Mar y Valle ha sido siempre escenario de grandes competencias de Turismo Nacional, y en esta temporada tiene el valor agregado que en esta temporada se disputará el Gran Premio Coronación con dos campeonatos muy disputados, y en uno de ellos es Renzo Blotta gran protagonista”.

“Gracias al Turismo Nacional por tener nuevamente en cuenta a la Provincia del Chubut para realizar una competencia que no será una más para mí en lo personal, dado que será la última fecha del año en el cual hoy me encuentro siendo protagonista. Espero mantener el nivel y estar entre los candidatos a la disputa en el Gran Premio Coronación”, expresó el comodorense Renzo Blotta al respecto. “En Trelew siempre el Turismo Nacional brinda grandes espectáculos, y la de la última fecha no será la excepción. Por eso, invitamos al público a que nos acompañe a Trelew para compartir el cierre de otro gran campeonato para el Turismo Nacional”, agregó Matías Cohen, piloto del equipo GR Competición.