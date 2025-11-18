Las cantautoras Loi Sanguinetti y Gladys Seremar ofrecerán un concierto íntimo este domingo 23 de noviembre a las 20 horas en la Sala Ma´Que Teatro de Comodoro Rivadavia, acompañadas por el músico local Ezequiel Varone.

Encuentro de voces: Sanguinetti y Seremar se presentan en Ma´ Que Teatro

La Sala Ma´ Que Teatro será escenario este domingo 23 de noviembre, a las 20 horas, de una propuesta musical que reúne a dos artistas de destacada trayectoria: la compositora platense Loi Sanguinetti y la cantautora comodorense Gladys Seremar, quienes compartirán escenario junto al reconocido músico local Ezequiel Varone.

Sanguinetti, con más de veinte años de recorrido, presentará un repertorio de canciones propias definidas por su delicadeza e intensidad, donde se combinan profundidad poética, frescura vocal y una expresiva ejecución guitarrística.

Seremar, oriunda de Comodoro Rivadavia, aportará un universo sonoro anclado en sus raíces patagónicas, con composiciones que entrelazan melodías folclóricas y letras inspiradas en la geografía austral. Ambas artistas iniciaron su vínculo artístico tras coincidir en La Plata, luego de un concierto de la cantautora colombiana Marta Gómez. El encuentro derivó en un primer concierto conjunto en julio de este año, en La Caipo, también en la capital bonaerense.

La presentación en Ma´ Que Teatro forma parte de una gira regional que ya incluyó actividades culturales en Playa Unión —en la Biblioteca Popular Asencio Abeijón— y una participación en una radio de Puerto Madryn.

La agenda continuará este miércoles con una intervención artística en el Instituto Superior de Formación Docente N° 806 y tendrá otra parada el sábado 22, cuando Sanguinetti y Seremar se presenten en Las Pibas Almacén de Libros, en la ciudad de Sarmiento.

En esta fecha, Seremar estará acompañada por Ezequiel Varone, pieza clave en la identidad sonora que la distingue. El concierto propone un encuentro íntimo donde convergen voces, estéticas y sensibilidades, invitando a una experiencia de escucha cercana y compartida.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse al 297-4359112. El evento será en la Sala Ma´ Que Teatro.