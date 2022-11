Entre la madre y el chofer maltrataron a un niño

Un hecho indignante ocurrió a bordo de un interno de la línea 57, en el Gran Buenos Aires, donde una madre fue filmada golpeando e insultando a su hijo por un supuesto mal comportamiento. Pero además el chofer del colectivo, lejos de poner paños fríos o reprender a la mujer, también se sumó al hostigamiento, agrediendo verbalmente al menor.

La situación fue grabada por otro pasajero, ubicado a pocos asientos de distancia. El testigo indicó en sus redes sociales, tras compartir el video, que "llamé al 102, espero que hagan algo".

"Te voy a matar", le dice la madre al pequeño (de unos 10 años de edad y que incluso podría tener algún trastorno de conducta o aprendizaje) mientras lo golpea en la cabeza. "Matame, dale, mami, matame", le responde él y lanza una frase desgarradora: "Prefiero morirme que estar con vos". Ningún pasajero interviene.

Además, según el autor del video el pequeño también exclamó: "Dejame sangrando como la otra vez".

Segundos más tarde en escena entró el chofer, pero no para calmar las aguas: en tono imperativo, expresa que "si fuera hijo mío lo ca... a patadas en el oj... (sic), lo llevo a patadas en el or.. hasta Once (el destino del colectivo)". Y al menor directamente le dice "nene, la cortás porque si no la gente se pone loca y a mí me hacés poner loco también".

Mientras tanto, la madre aprobaba y le daba la razón al conductor, e incluso le dice "gracias".