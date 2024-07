Entregaron certificaciones a nuevos soldadores

Este viernes, el intendente Othar Macharashvili participó de la entrega de certificaciones correspondientes a la capacitación de “Formación curso de soldadores- Nivel básico, principiante y avanzado con proceso SMAW (electrodo)”, que tuvo una duración de 120 horas y fue llevada adelante por el grupo Forte a través de APORTE, con el acompañamiento de Comodoro Conocimiento y Pan American Energy.

Del acto también participaron el presidente y el gerente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate y Domingo Squillace, respectivamente; el presidente de Forte y socio gerente de APORTE, Antonio Mendonca; el coordinador Gral. Capacitación, Diego Segovia y la Instructora de soldadura y amolado, Agustina Mansilla; en tanto por PAE, acompañó la Coordinadora del Programa Pymes, Clara Listre.

Dirigiéndose a los presentes, el intendente, por un lado, les expresó a quienes participaron de la capacitación, que “es muy importante para nosotros que ustedes tengan ganas de crecer, de aprender y de mejorar sus condiciones, teniendo el apoyo de la parte privada. El certificado que han logrado, no es un papel, sino que es una herramienta para el futuro. Hoy, esta región no solo exporta petróleo y genera energía, sino que va a exportar tecnología y mano de obra calificada”, dijo al tiempo que ilustró que “hace poco en un plan de PAE, nos plateaban en Estados Unidos, la necesidad de soldadores para gasoductos y oleoductos, que tiene las empresas que están desarrollando nuevas áreas en Argentina,”, expresó.

Mientras que, por el otro, agradeció a Pan American Energy y a la familia Mendonca, quien primero fundó FORTE y actualmente se encuentra “con este nuevo desafío que es formar capacidades para traer tecnología a una zona patagónica, invertir y confiar en que podemos hacer cosas juntos”.

Del mismo modo, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, manifestó que “para nosotros es una gran alegría lo que ocurre cuando se entrega el certificado, después del esfuerzo de haberse formado en términos teóricos y prácticos. También hay un elemento principal en esta actividad, que el Intendente nos ha planteado, y es que Comodoro no solo vende petróleo, sino que ofrece a otros mercados la capacidad tecnológica, los recursos humanos y la formación y todo lo que hace a las nuevas estrategias industriales y productivas”.

“Esta experiencia que nuclea al Municipio, a PAE, a APORTE y a los ciudadanos que se estuvieron capacitando, es algo que queremos replicar con todas las actividades y todas las empresas posibles”, dijo y anunció que “es por ello que vamos a continuar y profundizar estas actividades, no solo para los niveles iniciales, como ahora, sino para distintos niveles de perfeccionamiento”.

Mientras que en relación a las acciones que se están llevando adelante desde la Agencia, el titular indicó que “estamos recibiendo la responsabilidad de crear un sistema de certificación de estos oficios que son imprescindibles a la hora de avanzar, no solo a nivel regional o nacional, sino también incluso para exportar estos servicios. Hay que asumir definitivamente que Comodoro Rivadavia lo que exporta y produce, son las capacidades instaladas para extraer petróleo. Y acá aparecen los profesionales que están altamente capacitados, aquellos que forman el oficio, la calidad y la tecnología de las empresas”.

Antonio Mendonca, presidente de APORTE, destacó: “es un orgullo para mi concretar este sueño que, gracias al apoyo de mucha gente, con compromiso de articular partes, se pudo hacer realidad, ya que, hasta el momento han pasado 12 mil personas por nuestras instalaciones. Gracias a todo este esfuerzo pudimos traer el simulador, algo que no podríamos haber hecho sin acompañamiento”.

En lo relativo al valor de capacitar para formar recursos y a la importancia del trabajo mancomunado con Comodoro Conocimiento y Pan American, sostuvo que “para que el conocimiento llegue a la gente, es fundamental el trabajo en equipo, a donde lo privado y lo estatal llegan a un puerto exitoso, cosa no fácil, pero sí valioso por los actores que tienen una parte fundamental”.

Por su parte, Segovia señaló: “el objetivo final de este tipo de capacitación es lograr que las personas lleguen a una instancia de certificación que es lo que requiere la industria de Comodoro que tiene un alto prestigio. APORTE se dedica –reseñó- a formar profesionales en el ámbito de la soldadura, a través de la tecnología y el equipamiento y a lograr que la gente aprenda a programar la tecnología. Buscamos que aprendan y tengan esa herramienta en su poder que los beneficia mucho en el hacer diario”.

Mientras que a la articulación público-privada, indicó que es la sexta edición que se realiza junto a Comodoro Conocimiento y Pan American Energy. “Es una sinergia de gran envergadura que genera mucho compromiso desde ambos lados y esto retroalimenta a los privados porque el Estado está poniendo mucho de su lado para que esto suceda. Todo ese gran conjunto, genera esta gran satisfacción que lo vemos plasmado hoy en toda la gente que está tomando el curso”, concluyó.

HERRAMIENTAS PARA EL FUTURO

En este contexto, Gonzalo Carrizo de 18 años, protagonista de la capacitación, contó su experiencia e indicó que “gracias a Dios tuve la oportunidad de participar, la duración fue de 120 horas y estoy muy agradecido por este diploma. Estoy en séptimo año de secundaria en la ENET N°1, tengo planeado para el futuro certificarme en soldar bajo el agua, para lo que tengo que hacer cursos de buceo, certificarme en un tipo de electrodo especial, así que logré el primer paso de ese sueño”, enfatizó.

Del mismo modo, Noelia Retamozo, también agradeció por el espacio de formación y manifestó que “estoy muy feliz porque no sabía nada, apenas sabía que era un electrodo y me voy llena de herramientas y muy contenta porque siento que me da una oportunidad para el futuro que quiero elegir. Estoy estudiando Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas y me voy llena de conocimiento porque el curso es súper completo y los instructores están muy pendientes de nosotros, así que es un orgullo este logro”.