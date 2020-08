Entregaron equipo a la Policía del Chubut

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió esta mañana en la Peatonal Fontana de Rawson, la entrega de 105 pistolas Taurus TH9 a la División Seguridad Rural de toda la Provincia y a la División Policía de Investigaciones de Puerto Madryn. El mandatario provincial destacó la inversión en el equipamiento, el cual fue de $11 millones de pesos y anunció que próximamente se llamará a licitación la renovación del Parque Automotor.

El acto contó con la presencia del designado secretario General de Gobierno, Javier Touriñan; los ministros de Seguridad, Federico Massoni; de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; de Salud, Fabián Puratich; de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; el Intendente de Rawson, Damián Biss; secretarios, subsecretarios, presidentes de entes y funcionarios municipales.

Además, acompañaron el acto el jefe de Policía del Chubut, Miguel Gómez; el subjefe, Néstor Gómez Ocampo; los integrantes de la Plana Mayor; el jefe de la Agrupación Chubut de la Gendarmería Nacional, Comandante Hugo Werner; el jefe de la delegación Rawson de la Policía Federal Argentina, subcomisario Enrique Marcelo Terremoto; y el prefecto principal de Prefectura Naval, Jorge Daniel Balestra.

Recibieron el armamento personal de las Divisiones de Seguridad Rural de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Trevelin- El Maitén, Sarmiento, Comodoro Rivadavia y la División Policía de Investigaciones de Puerto Madryn

Al hacer uso de la palabra, Mariano Arcioni destacó el trabajo del “GEOP y la Regional de Esquel que han estado en Cushamen recorriendo de a pie, ayudando y colaborando con todos los pobladores de allí. Nos hemos comprometido en volver a equipar a nuestra policía, darles las herramientas que necesitan para poder seguir prestando el servicio que prestan para nuestra comunidad”.

“Me siento orgulloso de la Policía que tenemos”

El Gobernador recordó que “comenzamos con la apertura de la sastrería, equipamiento de chalecos que estaban vencidos, armamento, capacitaciones, mejoras salariales, todo lo que hace a un funcionario público o un prestador como la Policía. Me siento orgulloso de la policía que tiene la provincia, me siento orgulloso del Ministro de Seguridad, de la cúpula policial por el trabajo que vienen realizando y que muchas veces no es reconocido”.

“Les puedo asegurar que este Gobernador, como cada uno de los miembros del gabinete, va a estar acompañando a la fuerza policial en todo lo que haga falta. También soy consciente de los recursos que les hacen falta, pero no dejamos de prestar atención y seguir equipando a nuestra Policía, y lo vamos a seguir haciendo”, expresó Mariano Arcioni.

Renovación del Parque Automotor

Al mismo tiempo, Arcioni manifestó que “sé y tengo un conocimiento acabado de cada una de las dependencias, de lo que le hace falta, por eso vamos a llamar a licitación para renovación del parque de vehículos, como también todo lo que haga a la puesta en funcionamiento de nuestra querida fuerza que durante tantos años ha sido dejada de lado sin un reconocimiento expreso de su trabajo, su labor y su tarea abnegada para la sociedad de la Provincia”.

Millonaria inversión

En tanto el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, sostuvo que “es un acto de vital trascendencia para nuestra institución con la entrega de nuevas pistolas recientemente adquiridas asignadas a divisiones y unidades muy importantes para nuestra fuerza en el trabajo que realizamos”.

“El año pasado, el Gobernador dio la directiva de reemplazar las pistolas obsoletas que algunas tenían más de 50 años de existencia. Estás tienen prestaciones mucho más adecuadas y permiten trabajar con mayor seguridad”, señaló el funcionario policial.

Asimismo, el Jefe de la Policía del Chubut destacó que “es una compra que demandó 11 millones de pesos al Gobierno provincial, algo para valorar y más aún en este marco económico que atravesamos. Esta decisión demuestra la real atención que le presta el Gobernador a nuestra institución”.

“Por el manejo de las mismas se requiere mayor capacitación con las cuales vamos a iniciar en las próximas semanas” remarcó Gómez y agregó que “ya se realizaron las medidas primarias para registrarlas en el sistema automático de identificación balístico”.