Pequeños confiteros elaboraron huevos de Pascua en Patria Grande

El taller “Fuentecitas de Patria” representa un ámbito de encuentro, aprendizaje y recreación, donde los más pequeños desarrollan sus habilidades manuales, fomentan la creatividad y comparten una experiencia colectiva.

La secretaría de Desarrollo Humano y Familia municipal continúa promoviendo actividades recreativas y formativas destinadas a las infancias. En ese marco, el taller “Fuentecitas de Patria”, que se desarrolla en el espacio sociocultural Patria Grande y está destinado a niños y niñas de entre 7 y 12 años, en esta ocasión presentó como propuesta la elaboración de huevos de Pascua.

A la jornada, donde los participantes aprendieron paso a paso el proceso de armado de los tradicionales huevos de Pascua (desde el uso de los moldes hasta la decoración final en un clima de entusiasmo y compañerismo), hizo referencia la directora del espacio comunitario, Emilse Otermi, quien indicó que “los días sábados llevamos adelante este taller para los más chicos. En esta jornada participaron 13 chicos, donde vivimos la previa de pascuas realizando los huevitos para que ellos se los lleven a sus casas y compartan con sus familias”.

“Es la primera vez que muchos realizan un huevo de pascuas y están muy contentos. Probablemente puedan replicarlo en sus casas, ya que es una receta bastante simple de poder hacer”, agregó la directora, al ponderar la propuesta gratuita orientada a la inclusión, el desarrollo integral y el acceso a actividades culturales y recreativas para niños y niñas de la ciudad.

INSCRIPCIONES

Quienes deseen sumarse a los talleres pueden acercarse al espacio Patria Grande, ubicado en calles Código 969 y 970 del barrio San Cayetano, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. También pueden comunicarse al 2975419359 para más información.