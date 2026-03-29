Taller de elaboración de huevos y roscas de Pascuas en el CPB Máximo Abásolo

En dos turnos, los participantes aprendieron a elaborar roscas de Pascua y huevos rellenos, incorporando en esta edición una variante diferente respecto al año anterior.

Este sábado por la tarde en instalaciones del Centro de Promoción Barrial (CPB) Máximo Abásolo, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, se llevó adelante, con una importante participación de familias del sector, un taller de elaboración de huevos y roscas de Pascuas.

La iniciativa, que se desarrolla desde hace varios años, busca no solo fortalecer las tradiciones en torno a estas fechas, sino también brindar herramientas concretas que permitan a los vecinos generar ingresos mediante la elaboración y venta de estos productos.

WhatsApp Image 2026-03-29 at 12.52.40

En ese sentido, la directora del CPB Máximo Abásolo, Giovana Sandoval, explicó que “es un proyecto que siempre tiene mucha convocatoria de la comunidad del barrio, principalmente de familias que participan de los distintos talleres, y de esta manera podemos brindarles un espacio que no es solo para el consumo propio, sino también para que puedan utilizarlas como un emprendimiento que le genere un ingreso para el bolsillo familiar”.

En cuanto al espíritu de la iniciativa que tuvo como modalidad dos turnos -y de la que participaron en total aproximadamente 50 personas, en su mayoría mujeres y jóvenes-, resaltó que “es una manera, como centro de promoción, de acompañar y promover estos espacios de oportunidades”.

Cabe destacar que la convocatoria se realiza de manera interna entre las familias que asisten al CPB, debido a la alta demanda que presentan estas propuestas. Actualmente, el espacio trabaja con alrededor de 250 familias, por lo que se prioriza la participación en función de la situación socioeconómica de cada grupo.

WhatsApp Image 2026-03-29 at 12.52.402

En otro orden, Sandoval puso en valor el acompañamiento al expresar que “siempre estamos agradecidos de que desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia nos puedan proveer con todos los ingredientes. Somos uno de los pocos espacios que brinda talleres con todos los insumos incluidos, lo cual no es un dato menor, sobre todo en el contexto actual”.

“Trabajamos constantemente en función de las necesidades del barrio, con una lectura clara del territorio para que las propuestas sean oportunas y respondan a la realidad de la comunidad. Eso se refleja en la gran participación que tenemos en cada actividad”, concluyó.