Alcohol, maniobras peligrosas y sin papeles

El conductor, de 28 años, fue interceptado tras circular de forma riesgosa. Dio 1,68 g/l en el test de alcoholemia y no tenía licencia ni seguro.

Un operativo policial derivó en el secuestro de un vehículo durante la madrugada de este sábado en el centro de Comodoro Rivadavia, luego de que su conductor fuera advertido realizando maniobras peligrosas.

De acuerdo a lo informado por la Policía del Chubut, el procedimiento se concretó alrededor de las 06:10 de este sábado en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Mitre. La intervención se originó a partir de un aviso emitido por personal policial adicional que cumplía funciones en un local nocturno de la zona.

Con esos datos, los efectivos lograron interceptar el rodado, un Chevrolet Corsa, e identificar a su conductor, un joven de 28 años. Durante el control, observaron dificultades en el habla y aliento etílico, lo que motivó la intervención de personal de la APSV.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido. Además, se constató que el conductor no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Frente a estas irregularidades, se dispuso el secuestro del vehículo, que quedó a la espera de ser trasladado mediante grúa municipal.