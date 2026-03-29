Comodoro sede del encuentro "Construyendo Futuros Sostenibles"

Un tema determinante para la competitividad y un motor de innovación en los procesos productivos.

El encuentro “Construyendo Futuros Sostenibles” se realizará el lunes 6 de abril en las instalaciones de Comodoro Conocimiento, de 18 a 20 horas, y reunirá a empresas locales, referentes del sector público y organizaciones para debatir el rol de la sostenibilidad en el desarrollo local.

La iniciativa es impulsada por Sistema B Argentina, junto al Municipio, a través de la agencia y la Municipalidad de Rada Tilly, con el acompañamiento de las empresas Elsus y Altamira.

En la ocasión, se desarrollarán distintos paneles que pondrán en diálogo a empresas que ya están integrando la sostenibilidad en su modelo de negocio, junto a representantes del sector público y organizaciones especializadas.

El primer panel estará orientado a repensar el desarrollo productivo del territorio, abordando los desafíos actuales y el rol de las empresas en la transición hacia modelos más sostenibles, donde el impacto económico, social y ambiental deje de ser una variable secundaria para convertirse en parte central de la estrategia.

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En una segunda instancia, el encuentro avanzará hacia experiencias concretas que muestran de qué forma distintos sectores -como el turismo, la industria y la energía- han incorporado estos enfoques para mejorar su competitividad y generar valor en el largo plazo.

También incluirá un espacio de networking, orientado a fortalecer las articulaciones entre quienes deseen conocer cómo escalar sus iniciativas de impacto y optimizar procesos a través de una estrategia de triple impacto

“Construyendo Futuros Sostenibles” se presenta así como una oportunidad para redefinir la forma en que se piensa el desarrollo en la ciudad, integrando sostenibilidad, innovación y competitividad como ejes centrales.

Los interesados en participar de la actividad gratuita con cupos limitados, podrán inscribirse en el link: https://bit.ly/ConstruyendoComodoro2026