Enzo Fernández volvió con un golazo, pases mágicos y gestos 

Con un gol de Enzo Fernández, Benfica venció por 2 a 0 al Varzim Sport Club de la tercera división y avanzó a los cuartos de final de la Copa Portugal. El mediocampista argentino campeón del mundo disputó su primer encuentro tras el conflicto interno que se desató por el interés del Chelsea de la Premier League.

El ex mediocampista de River Plate jugó un partidazo porque además de anotar el segundo tanto, brindó varios pases profundos que bien pudieron valerle más de un gol a su equipo y hasta probó de media distancia con un tiro libre. Enzo cerró el juego con un 89% de precisión de pases y fue amonestado por protestar, además de recibir una fuerte infracción de Helder Barbosa, quien también se ganó la cartulina amarilla.

Además, tras anotar su conquista miró al público, se golpeó en varias oportunidades el pecho a la altura del escudo e hizo el gesto de “yo me quedó acá”. Luego de unos últimos días agitados por un posible pase al Chelsea inglés, el público se lo retribuyó con aplausos. Sobre el final del encuentro, tuvo un sentido abrazo con su entrenador Roger Schmidt, quien luego de lanzar algunos dardos contra el argentino, había sido muy elogioso con el futbolista de 21 años.

“Nunca dudé de su actitud y personalidad. Es una gran persona, está en el Benfica y le encanta jugar aquí”, expresó Roger Schmidt tras el juego. Es que Enzo Fernández había sido castigado por Benfica por viajar a la Argentina para pasar las fiestas de fin de año. Por este motivo, recién hoy volvió a ponerse la camiseta roja del club lisboeta y lo hizo de la mejor forma.

El castigo no solamente incluyó que no fuera citado para el anterior encuentro frente a Portimonense por la liga local, sino que además no se le permitió ingresar al campo de juego para ser agasajado por el título del mundo con el seleccionado argentino, algo que sí ocurrió con su compañero y capitán del equipo, Nicolás Otamendi.