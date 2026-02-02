Equipos de vóley participarán en torneo de la Liga Federal

El intendente Pablo Carrizo se reunió el fin de semana con con la delegación de Choique que partirá el lunes hacia San Juan, donde participará de la Liga Federal.

Junto al secretario de Estado de Deportes Gabriel Murua, el secretario de Cultura, Deportes y Juventud David Jones y el secretario de Hacienda Franco Antipani alentó a los y las jugadores y los felicitó por llegar a esta instancia.

Este sábado 31 de enero el intendente junto a miembros de su gabinete y referentes del deporte a nivel provincial se acercó al gimnasio Mirta Rearte donde la delegación realiza los últimos entrenamientos. Entregó las banderas de Caleta Olivia y de Santa Cruz que acompañarán a los competidores y profesores.

El secretario David Jones remarcó que “han cumplido con el objetivo y esta es la segunda vez que que viajan, ahora pueden llevar una rama masculina. Para nosotros es muy importante por el crecimiento que no solamente tiene nuestra escuela municipal, sino Caleta Olivia en el vóley”.

El secretario de Estado de Deportes Gabriel Murua asumió recientemente en su cargo y comentó que la primera solicitud que recibió de los profesores y del intendente Pablo Carrizo fue poder ser parte de esta liga. “También el gobernador Claudio Vidal nos ha pedido que podamos llegar a cada rincón de Santa Cruz, que podamos ayudar y colaborar y trabajar mancomunadamente en cada municipio, con cada intendente y con cada institución”.

“A mí me tocó estar al frente de la Secretaría de Deportes Municipal entre el 2015 y el 2019 y en muchos de estos chicos veo la carita de cuando eran mucho más chicos y se iniciaban en Choique, seguramente soñando con esta posibilidad “, expresó.

Durante 2025 el equipo participó en las ligas municipales y en los juegos provinciales que organizó la Federación Santacruceña, además de competir en Comodoro Rivadavia. “Pero esto es algo diferente, es un armado de equipo para jugar a otro nivel y contra equipos de otro nivel”, expresó el profesor Eduardo Iglesias quien informó que se han convocado jugadores de Comodoro Rivadavia y de Ciudad Autónoma de Bueno Aires para reforzar el plantel.

La delegación está compuesta por unas 40 personas, de las cuales 16 son jugadores varones y 16 jugadoras mujeres. “El objetivo es mantener la plaza y lo segundo es mejorar, sobre todo en femenino que ya hemos participado, lo hecho el año pasado. Los chicos lo tienen que disfrutar porque es ir a competir en un nivel totalmente diferente al que estamos acostumbrados y tratar de dar lo mejor de cada uno, tanto los jugadores como el cuerpo técnico”, finalizó.