"Es como una salchicha vegana": el menosprecio de un exjugador al fútbol femenino

La Selección Femenina de Fútbol de Alemania quedó eliminada del Mundial de Australia-Nueva Zelanda en fase de grupos tras perder con Colombia 1-2 y empatar en la última fecha con Corea del Sur, lo que la privó de acceder a los octavos de final del torneo.

En tal sentido, esto provocó la crítica y furia de los propios alemanes a tal punto que Dieter Schatzschneider, ex delantero del Hannover 96, apuntó contra el fútbol femenino: "No me gusta, es como hablar de las salchichas veganas".

“No soy fan del fútbol femenino. De verdad que no envidio a las chicas de corazón. Pueden jugar y hacer lo que quieran. Todo está bien. Pero sigo negándome”, agregó el ex futbolista.

"Pero no me gusta; es como hablar de una salchicha vegana. Me niego, mi cuerpo rechaza la comida vegana. Cualquiera puede comer vegano, pero a mí no me hace ningún bien”, soltó Schatzschneider.

Colombia protagonizó uno de los grandes batacazos del Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, al derrotar a Alemania por primera vez en su historia, de manera épica y sobre hora. Este fue el primer mazazo que habían sufrido las teutonas.

Sin embargo, las alemanas tenían chances de pasar de ronda si derrotaban a Corea del Sur, pero empataron 1-1 y tras acumular 4, se quedaron afuera de los octavos de final.