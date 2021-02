Es tiempo de definiciones para el inicio del fútbol local

Veinte días después del último encuentro que tuvo lugar en la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, volverán a realizarse reuniones en el mismo escenario para definir temas tan puntuales como fundamentales, de cara al retorno de la competencia tras un año sin tener acción, debido a la pandemia. Está previsto que la B arranque el sábado 6 de marzo y la A el domingo 7.

Este jueves a las 18, la Mesa Directiva de la Liga se reunirá con los referentes de los clubes de la B, mientras que el viernes, en el mismo horario, hará lo propio con los representantes de la A.

A ambos encuentros asistirá el comisario Adrián Muñoz, jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia, para tratar el tema de seguridad en las canchas, más allá de que hasta el momento, por protocolo, todos los partidos se disputarán sin público.

También se hablará sobre el seguro, se entregarán los reglamentos y los fixtures de las dos categorías y se tratará el inicio del fútbol formativo y femenino.

FORMATOS DE

LOS TORNEOS

En cuanto al modo de disputa de los certámenes, ya hay definiciones. Aunque el de la A todavía no fue informado oficialmente, es un hecho que la temporada contará, por un lado, con un campeonato ida y vuelta, y luego con un Zonal. En este último, los dos grupos se conformarán de acuerdo a cómo hayan finalizado en el primer torneo: los de posiciones pares por un lado y los de puestos impares por el otro.

Respecto de la B, ya estaba determinado que se jugará un solo torneo,todos contra todos y a dos ruedas. El campeón ascenderá, mientras que del segundo al noveno se cruzarán por parejas de la siguiente forma: 2º vs 9º, 3º vs 8º, 4º vs 7º y 5º vs 6º.

En estas definiciones, el subcampeón contará con ventaja deportiva, es decir que con una igualdad le alcanzará para seguir en carrera. El resto, en caso de empate, definirá la clasificación desde el punto del penal. De allí surgirá el equipo que jugará la promoción por el ascenso frente al penúltimo de la A.