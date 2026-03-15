El sistema de justicia militar de Israel ha generado una honda controversia internacional tras anunciar el cierre del caso contra cinco soldados acusados de agredir sexualmente y torturar a un detenido palestino.

Escándalo en el Ejército de Israel: el video de la violación no fue "suficiente"

A pesar de las pruebas iniciales que incluían registros médicos de costillas fracturadas y una perforación rectal que requirió cirugía, la fiscalía militar decidió retirar los cargos, tal cual se confirmó el último jueves 12 de marzo. Los argumentos principales para esta desestimación incluyen:

Falta de certeza en el testimonio: La víctima fue liberada y devuelta a Gaza, lo que dificultaría su comparecencia en el juicio.

Cuestionamiento del material audiovisual: Según los oficiales legales, el vídeo filtrado no muestra violencia suficiente para una condena penal.

Irregularidades en la filtración: Se alegó que la difusión mediática del video contaminó el proceso judicial.

El primer ministro Benjamin Netanyahu celebró la resolución, reafirmando su postura de que el Estado debe proteger a sus “heroicos combatientes” por encima de las investigaciones por crímenes de guerra.

REACCIONES Y CRISIS EN LA JUSTICIA MILITAR

La decisión ha provocado una fractura total entre el gobierno de extrema derecha y los organismos de derechos humanos. Sari Bashi, del Comité Público Contra la Tortura en Israel, denunció que esta medida otorga una “licencia para violar” a las tropas siempre que el objetivo sea un ciudadano de Palestina.

La mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi renunció a su cargo el viernes, reconociendo su papel en la filtración del video.

El caso también estuvo marcado por la extraña desaparición de la exprocuradora general militar, Yifat Tomer-Yerushalmi, quien admitió haber filtrado el vídeo para demostrar la gravedad de los hechos antes de renunciar bajo presión política. Su hallazgo en una playa de Tel Aviv sin sus dispositivos electrónicos añadió una capa de opacidad a un sistema judicial bajo asedio.

UN SISTEMA BAJO LA LUPA INTERNACIONAL

Este veredicto llega en un momento de máxima tensión en la guerra con Irán y Gaza, reforzando las acusaciones históricas de impunidad dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel. Mientras los grupos locales solicitan el cierre definitivo del centro de detención de Sde Teiman, la comunidad internacional observa con preocupación la erosión de la rendición de cuentas en el marco del derecho internacional.

Fuente: mundoenconflicto.net