Escándalo por la doble vida de Kyle Walker

A tan sólo horas de la gran final de la Eurocopa entre Inglaterra y España, un escándalo extramatrimonial afectó la concentración de la selección inglesa. El lateral derecho Kyle Walker generó problemas en su entorno por una doble vida amorosa y desde el combinado inglés apuntan a cerrarle las puertas a su amante.

La trama fue instalada hace un par de meses atrás, cuando se descubrió que, además de los cuatro hijos que tiene con su esposa Annie Kilner, mantenía un lazo paralelo con Lauryn Goodman, con quien tuvo dos hijos más.

A pesar del duro conflicto que esto generó entre Kilner y Walker, ambos se reconciliaron y la mujer estuvo presente en los seis partidos que jugó el selecciono inglés en esta competición internacional. Sin embargo, la situación se embarró cuando se supo que Goodman, a través de sus redes sociales, también había asistido a la victoria por penales ante Suiza en los cuartos de final.

Lauryn publicó una posteo con tres fotos de sus dos hijos vestidos con la camiseta que decía "papá" en la espalda y una frase que uno de ellos le había dicho: "¿Podemos ir de nuevo?".

Ante esto, Goodman y sus hijos decidieron volver a ver Walker, pero ocurrió algo que era esperado. Según testigos, ambas mujeres se encontraron en las semifinales ante Países Bajos, con los niños presentes, y hubo una fuerte discusión.

Es por eso que, para evitar conflictos en el crucial partido ante España, el cual se desarrollará este mismo domingo 14 de julio a partir de las 16:00 horas locales, los servicios de seguridad de la misma selección inglesa han recibido órdenes estrictas de impedir que Goodman se acerque a la zona de destinada a los familiares de los futbolistas.

En caso de que los ingleses logren la copa, la cual rompería con una sequía de 58 años sin títulos en la Mayor luego de aquel Mundial 1996, será Annie Kilner, con quien Walker únicamente podrá celebrar el logro.

ASI FUE COMO WALKER RECONOCIO SU DOBLE VIDA AMOROSA

"El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y me equivoqué. Necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder", admitió el deportista inglés en enero de este 2024 en diálogo con The Sun.