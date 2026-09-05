Escrachan la casa del adolescente que pisó la cabeza de una gata

Defensores de los derechos de los animales llenaron de pintadas el frente de la casa del chico luego de que se divulgaran las imágenes.

El martes pasado, cámaras de seguridad de la localidad de Temperley registraron el momento en el que un adolescente se acercaba a una gata en la vía pública, la acariciaba y luego le pisaba la cabeza y seguía caminando como si nada, sin que nada hiciera prever semejante y violento desenlace.

El chico iba vestido con su uniforme escolar de un establecimiento privado y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, permitiendo así que se lo pudiera identificar y se lograra dar con su domicilio, aunque en principio hubo una confusión que derivó en mensajes de odio y amenazas a la familia equivocada.

En concreto, el domicilio del menor fue verificado y un grupo de defensores de los derechos de los animales se acercó hasta él para realizar un furibundo escrache, con numerosas pintadas en el frente de la casa que daban cuenta de la opinión de los activistas y de la comunidad en general sobre repudiable y violento suceso del que fue víctima un inocente felino.

“La educación viene desde casa”, “no al maltrato animal” y otras con insultos, fueron algunas de las frases fijadas en las paredes de la vivienda ubicada sobre la calle Portela, de Lomas de Zamora, con aerosol rojo.

“Acá vive el pendejo hdp que le pisó la cabeza a la gatita… Vinimos a hacerle una visita… Con los animales no”, reza el mensaje que aparece en el video divulgado en redes sociales por los activistas y que muestra cómo quedó el frente de la propiedad escrachada en las últimas horas.

Se sabe que el adolescente sería alumno regular del nivel secundario del Colegio San Francisco Javier y el caso por la agresión a la gata fue denunciado ante la UFI 7 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Andrea Rodríguez Bagnara.