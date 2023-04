Escuela 105: "acá no explotó nada"

La directora interina de la escuela 105, Mónica Marilaf, negó este martes que hubiera ocurrido un incidente grave en el establecimiento y atribuyó las versiones a personas “malintencionadas que difundieron falsedades por redes sociales”.

Según explicó Marilaf en un comunicado dirigido a las familias de los alumnos, lo que sucedió fue que la caldera de la escuela dejó de funcionar por un problema eléctrico, sin provocar ningún tipo de explosión, quemadura o heridos.

“Acá no explotó nada, revisamos la caldera y no reviste ninguna quemazón, no se lastimó nadie. Esa es la verdad. No llega electricidad a la misma y estamos a la espera de personal idóneo para su revisión”, afirmó la directora.

Asimismo, informó que solo un ala de la institución ubicada en el barrio Roca tiene luz y gas de red y que por eso los docentes estuvieron trabajando y enviando tareas para los estudiantes del turno mañana y tarde.

Marilaf pidió a los padres que no se dejen llevar por las falsas informaciones que circulan por las redes sociales y que confíen en el trabajo de las autoridades y el personal de la escuela.

“Saludo y espero que la verdad triunfe como debe ser”, concluyó la directora interina.