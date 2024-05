No pudo establecerse si esos desechos cayeron desde la caja de algún camión que los transportaba desde una planta de procesadora hasta otra que produce harina de pescado, o bien fueron arrojados ex profeso por algún particular frente a la base de una empresa der servicios petroleros.

El olor nauseabundo atrajo a varios perros vagabundos y los vecinos alertaron a las autoridades municipales que enviaron a dos operarios del sector barrido y limpieza a recoger de manera inmediata los desechos.