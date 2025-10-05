Espert bajó su candidatura a diputado

El diputado libertario, cuestionado por su vínculo con Fred Machado, acusado de narcotráfico en EEUU, reiteró que se trata de una "operación claramente orquestada", aunque explicó: "No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone".

El diputado libertario, José Luis Espert, anunció la baja de su candidatura para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre debido a las crecientes críticas que estaba recibiendo por su vínculo con Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. "Por la Argentina, doy un paso al costado", sostuvo el economista a través de su cuenta de X.

Si bien reiteró que las acusaciones en su contra forman parte de una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático", dijo que tomó la decisión de no seguir adelante con la campaña y explicó: "No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone".

El conomista explicó que en estos comicios el país "tiene la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia" y llamó a sus compañeros de espacio a usar "cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro".

A su vez, los instó a "no dejarse psicopatear" y aclaró que "las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde".

En ese sentido, al igual que lo había hecho durante entrevistas que dio en la última semana, aseguró que no tiene "nada que ocultar" y anticipó que demostrará su "inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios".

"El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país", agregó. Para concluir, enfatizó: "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo".