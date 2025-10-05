Milei: "Argentina está por encima de la persona"

Tras la renuncia de Espert, el presidente buscó enviar una señal de unidad dentro de La Libertad Avanza, en medio de un escándalo a días de las elecciones.

Después que José Luis Espert anunciara que se baja de las elecciones legislativas del 26 de octubre como candidato de La Libertad Avanza (LLA), tras el escándalo por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado, el presidente Javier Milei replicó su mensaje y afirmó: "la Argentina siempre está por encima de la persona".

A través de la red social X, el mandatario publicó un mensaje en el que buscó reforzar la unidad del espacio libertario y remarcar que todo es parte de una operación: "El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo".

"Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", remarcó.