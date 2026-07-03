tEsquel volvió a ubicarse este viernes como la ciudad más fría de la Argentina, al registrar una temperatura de -7,3 °C y una sensación térmica de -12,9 °C, según el informe de las 7 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esquel no afloja: la ciudad más fría con una térmica de -12,9 °C

La ciudad cordillerana mantiene el primer lugar del ranking nacional en medio de la intensa ola de frío polar que afecta a gran parte del país, aunque con mayor intensidad en la Patagonia.

Tras las nevadas de los últimos días, la combinación de cielos despejados, escaso viento y aire polar favoreció la formación de fuertes heladas, generando un amanecer con calles, veredas y rutas cubiertas por una peligrosa capa de escarcha.

Las bajas temperaturas también se hicieron sentir en buena parte de la estepa chubutense, donde el frío extremo se mantiene desde comienzos de la semana.

Recomendaciones ante el frío extremo

Ante la continuidad de las bajas temperaturas durante el fin de semana, las autoridades recomiendan:

Extremar las precauciones al conducir por rutas y caminos con presencia de hielo y escarcha.

Verificar el correcto funcionamiento de los artefactos de calefacción y mantener ventilados los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Abrigarse con varias capas de ropa y proteger especialmente manos, pies y cabeza.

Resguardar a las mascotas y proteger las cañerías expuestas para evitar que se congelen.

El pronóstico indica que el frío intenso continuará durante los próximos días, por lo que Esquel podría seguir liderando el ranking de las ciudades más frías del país.