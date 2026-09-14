"Esta Selección dará todo por la camiseta"

El seleccionado masculino comenzará este miércoles su participación en la Copa del Mundo U23 de Wuhan, China. En la previa del debut, los cuatro jugadores argentinos compartieron sus sensaciones, expectativas y objetivos para una nueva cita mundialista.

Llegó la hora de un nuevo desafío internacional para el 3x3 argentino. La Selección masculina U23 integrada por Franco Ciarrocca, Benjamín Marchiaro, Fabricio Peralta y Alfredo Ventura comenzará este miércoles su participación en la Copa del Mundo, que se desarrolla del 15 al 19 de septiembre en Wuhan, China.

"Queremos dejar esta camiseta lo más alto posible. Cuando empezás a jugar al básquet, la idea más linda es llegar a la Selección y jugar algo tan importante como un Mundial", expresó Ciarrocca en la previa. Y agregó: "A nuestro equipo lo caracteriza la intensidad, y si bien conocemos a nuestros rivales en lo general, quedará enfocarse puntualmente en cada uno de ellos los días de partido".

Argentina formará parte del Grupo D junto a Estados Unidos, China, Corea y Lituania. La competencia está dividida en cuatro zonas de cinco equipos y los dos mejores ubicados de cada una avanzarán a los cuartos de final. A partir de allí comenzarán los cruces de eliminación directa hasta las semifinales y la gran final.

El seleccionado llega a China con un antecedente reciente que alimenta la ilusión y que Fabricio Peralta considera importante. "Representar a la Argentina significa un orgullo y una felicidad tremendos. Llegamos con confianza y las mejores expectativas después del título obtenido en la Nations League de Asunción. Este equipo es pura garra, intentaremos mejorar el sexto puesto conseguido el Mundial pasado", señaló.

Alfredo Ventura también puso el foco en una nueva convocatoria y el desarrollo que atraviesa la modalidad: "Muy contento de poder estar nuevamente vistiendo esta camiseta. Tener esta oportunidad es algo impensado, y que se da muy pocas veces en la vida. El 3x3 viene creciendo muchísimo en todo el país, es una modalidad divertida y dinámica".

El equipo nacional, que llega a Wuhan ubicada en el 13° puesto entre los 20 seleccionados participantes, tendrá su estreno este miércoles con una doble jornada. A las 7:20, hora argentina, enfrentará a Estados Unidos y, desde las 10:15, se medirá ante el local China. La fase de grupos se completará el viernes con los encuentros frente a Corea y Lituania.

Por su parte, Benjamín Marchiaro destacó tanto el crecimiento de la disciplina como la unión del plantel. "Es un sueño defender estos colores, trabajo todos los días para esto. Se nota que el 3x3 está creciendo a pasos agigantados, que a chicos y chicas les interesa cada vez más y que se le está dando cada vez más seriedad", indicó. Y añadió: "Tenemos un grupo unido y comprometido, tanto jugadores como staff, donde siempre se destaca el esfuerzo. Se van a encontrar con una Selección que dará todo por esta camiseta".

El cuerpo técnico estará encabezado por Iñaki Ibarra, acompañado por Juan Blanc, mientras que Carlos Spellanzón, director nacional de Básquet 3x3, también integra la delegación. Este último remarcó el recorrido realizado en los últimos años: "Estamos participando de muchos torneos, e indudablemente el apoyo de CAB para que esto sea posible es esencial. Hace mucho tiempo que venimos luchando por esta disciplina, y notamos que se la empieza a ver distinto".

Para finalizar, Spellanzón explicó: "Clasificar por tercera vez consecutiva a un Mundial de esta categoría habla bien del proceso de trabajo, y sin dudas que esta vez es especial porque lo hicimos siendo campeones". Con el antecedente del sexto puesto mundialista de 2025 y el reciente título en la Nations League, Argentina comenzará este miércoles un nuevo desafío. Cuatro jugadores, una zona de máxima exigencia y el objetivo de continuar dando pasos hacia adelante en el escenario internacional del 3x3.

FIXTURE DE ARGENTINA - GRUPO D (hora argentina)

-Miércoles 16 de septiembre | 7:20: Argentina vs Estados Unidos

-Miércoles 16 de septiembre | 10:15: Argentina vs China

-Viernes 18 de septiembre | 7:20: Argentina vs Corea

-Viernes 18 de septiembre | 9:50: Argentina vs Lituania