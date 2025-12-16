Esta semana se realiza el último dispositivo  barrial "Más Gestión"

La municipalidad de Caleta Olivia coordina la última edición anual del dispositivo de abordaje territorial “Más Gestión”, que posibilita realizar trámites y servicios municipales y provinciales en los barrios,

Comenzó el lunes y se extenderá hasta viernes en el Centro de Jubilados “Alegría de Vivir” ubicado en el barrio Parque con una importante concurrencia de vecinos

La directora de Atención al Vecino, Patricia Oses informó que las actividades se inician diariamente a las 14:00 y la gente de ese y otros sectores urbanos pueden realizar trámites vinculados a licencias de conducir, Desarrollo Social, consultas por Plan Sumar, subsidios de gas y luz, pago de facturas de Distrigas, área de Ambiente, Caja Volante, tramitación de DNI y Defensa al Consumidor, que por primera vez se suma al programa.

Por su parte, el jefe de Gabinete municipal, Mariano Mazzaglia, valoró la continuidad del programa y su impacto en los distintos sectores de la ciudad

Asimismo, destacó el alcance del operativo y su apertura a la ciudadanía, precisando que “la idea es que toda la comunidad se pueda acercar para realizar trámites municipales o provinciales, como los que ofrecen el Registro Civil o Distrigas”.

En relación al balance general del programa, Mazzaglia comentó que “la planificación se realizó priorizando barrios con gran demanda y donde el acceso a las dependencias es más complejo, por lo cual el balance es muy positivo y la afluencia de vecinos durante todo el año así lo puso de manifiesto”.

Finamente hizo saber que “la idea es retomar el programa en el transcurso del mes de marzo de 2026 y, previo a eso, relanzar la plataforma Nebular, que permitirá integrar muchos de los trámites de manera virtual y brindar respuestas más rápidas a los vecinos”.