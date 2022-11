Estaban en un encuentro familiar y los habría visitado un OVNI

Un hecho paranormal tuvo lugar en la provincia de Neuquén, en donde una mujer le sacó una foto a su padre en plena actividad campera, camino al paraje de Los Miches, y luego advirtió la presencia de un objeto no identificado en el cielo.

El avistaje tuvo lugar el domingo pasado, cuando Noelia Sepúlveda fue a pasar el día al campo de sus padres, en el paraje Agua de los Sapos, ubicado a 27 kilómetros de Andacollo, donde vive. En el lugar su familia tiene animales y ese día tenían que vacunar a las vacas, por lo que otros amigos y familiares se trasladaron hasta allí para colaborar con la tarea.

Era la tarde cuando Noelia quiso fotografiar a su padre, quien por entonces se encontraba debajo de un árbol cerca de la pirca de piedra que hay en el lugar. Se subió a un paredón y con su teléfono celular le sacó una foto. Como estaba lejos, se acercó un poco más y siguió sacando fotos dentro del corral. Entonces, recordó, "el cielo estaba limpio, celeste, sin nubes".

Una hora después revisó las imágenes que había sacado y se encontró con un objeto no identificado que llamó su atención y la de todos. "Por la forma, da la impresión de un plato volador, pero no lo podemos asegurar", expresó Noelia, en diálogo con LMNeuquén. En las otras fotos que había sacado no se ve y solo donde aparece su padre debajo del árbol.

OBJETO VOLADOR NO IDENTIFICADO

"Nos fuimos pasando el celular y la vimos entre todos. Padre, madre, hermanas, primos y amigos. Es una foto original que tiene hasta la fecha y el horario. Una foto de mi padre, un recuerdo familiar, donde salió esto de casualidad", comentó.

Reconoció que siempre le costó creer en la existencia y presencia de objetos voladores no identificados. "Yo pensaba lo mismo que muchas personas pueden pensar cuando ven esta foto. Pero algo debe haber, no sé qué ni cómo, algo más allá de la forma de vida que conocemos", indicó.

A la foto la sacó con un celular Motorola G20, y acotó: "Así tal cual la subí a las redes sociales. Me dieron ganas de compartirla para ver qué opinan y qué ve cada uno".

Luego de compartirla, se sorprendió por la cantidad de personas que se contactaron con ella para intercambiar material y vivencias vinculadas a fenómenos paranormales. "Hay mucha gente apasionada por los ovnis, tanto que me dijeron que quieren recorrer la zona, conocer el lugar donde hice la foto y tener más detalles", reveló.