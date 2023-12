Estación Km 27: un sueño colectivo de recuperar el patrimonio de Diadema

Desde el 2019, un grupo de vecinos de Diadema Argentina, se propuso un desafío: recuperar la casilla ferroviaria que se encuentra en el kilómetro 27 de la línea que unía a la ciudad petrolera con Sarmiento. La casilla es un testimonio histórico del desarrollo ferroviario y económico de la región, pero también un símbolo de abandono y deterioro.

“Es un proyecto que viene desde el 2019, empezamos con una vecina de Diadema con la idea de recuperar ese espacio, con la primera persona que hablamos fue con la docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Beatriz Escudero y ella nos orientó un poco y de ahí iniciamos un camino hasta hoy”, relata Nicolas Nafarrate Verwer, miembro fundador de la asociación civil “Estación Km 27”, a El Patagónico.

Nicolás explica que el objetivo de la asociación es convertir la casilla en un espacio cultural, un centro de encuentro, biblioteca popular, dar talleres de oficio, un comedor, actividades que no hay en Diadema y en otros barrios periféricos. “Queremos que sea un lugar de referencia para la comunidad, donde se pueda aprender, compartir, crear, disfrutar”, dice.

View this post on Instagram

Para lograrlo, la asociación ha tenido que sortear varios obstáculos, entre ellos, los trámites burocráticos y políticos para obtener la personería jurídica de la biblioteca popular y la cesión del predio. Además, han tenido que enfrentar el estado de abandono y deterioro de la casilla, que requiere de una importante inversión para su restauración y puesta en valor.

“Ahora hace dos meses comenzamos a reactivar todo, conseguir la luz y el agua, tenemos que comprar el pilar de luz, los cables, la instalación, todo muy autogestivo, ayudados por nuestras familias y las personas que pueden y tienen tiempo que forman parte de la asociación civil”, relata Nafarrate. “Ahora estamos juntando plata con una rifa para poder hacer toda la instalación eléctrica, necesitamos más apoyo de la gente, estos lugares tendrían que existir en todos los barrios”, agrega.

Embed - Estación Km.27 on Instagram: "Buenas! En el dia de hoy volvimos a reparar los postigos de la casilla que habian sido vandalizados. No culpo a los pibes del barrio, considero que al no existir espacios comunitarios, de encuentro social y contención hace que suceda esto. La voluntad de activar este espacio siempre estuvo por parte del grupo de vecinos que hoy integran la asociacion civil Ex estación km27. Sucede que los tiempos politicos burocráticos nos frenan muchisimo. Notas de aqui para allá y desentendimientos que nos marean. Los tiempos que corren son tiranos y no se ve un horizonte claro y democratico. Considero que es tiempo de abrazarnos y activar los barrios, sin esperar tanto esa "autorización" de quien, para que y por que? Abrazos Nico."