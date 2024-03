"Están garantizados los pagos de salarios públicos"

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Honorable Legislatura de la provincia, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho Torres”, hizo referencia este viernes a la situación económica con la que se encontró la actual gestión de gobierno, dirigiéndose así a los diputados, intendentes, jefes comunales, miembros del gabinete provincial e invitados especiales que se encontraban presentes en el recinto legislativo.

Durante dicha alocución, el mandatario expresó; “ya avanzamos en aspectos muy importantes para las finanzas públicas, como el fortalecimiento del órgano recaudador provincial”, y agregó que “hemos concluido con el proceso licitatorio para la contratación de un Servicio de Consultoría organizacional de la Dirección General de Rentas y del Sistema de Recaudación de la provincia, inclusive de organismos como la Dirección General de Rentas, Ministerio de Energía e Hidrocarburos, Secretaría de Pesca, Secretaria de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Secretaría de Trabajo, Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, Dirección General de Catastro e Información Territorial y Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble e Instituto Provincial de Agua”.

Al respecto, el titular del ejecutivo chubutense explicó que este fortalecimiento busca “propuestas de mejoras para el sistema de recaudación de la provincia, que serán las bases para un nuevo procedimiento de licitación tendiente a la mejora y potenciación pretendida del organismo de recaudación, sobre la base del respeto de sus funcionalidades, facultades e indelegables”.

AGENCIA DE RECAUDACION

En línea con los anuncios realizados en estos últimos meses por el Gobierno Provincial, durante su discurso de este viernes Torres manifestó que “se ha previsto la creación de la Agencia de Recaudación Provincial (ARECH), centralizando así toda la recaudación tributaria en un organismo”, y añadió que “a efectos de maximizar los beneficios que trae aparejado la reestructuración con la consultoría contratada, se prevé remitir también en el presente período de sesiones el Proyecto a esta Honorable Legislatura, de modo tal que la agencia pueda estar en funcionamiento antes de mitad de año.”

DEUDA PÚBLICA

Además, el mandatario provincial explicó que “se acordó un canje de títulos con ANSES, por el cual se cancela la deuda original de U$S 111.000.000, cuya primera cuota de amortización vencía el 18 de febrero próximo pasado, con la colocación de un nuevo título, que permite obtener un año más de gracia de capital y extender dos años más la amortización, logrando de este modo un esquema de cancelación más amigable de dicha deuda que el que tenía al momento de asumir”.

Ahondando aún más en el tema de las deudas que fueron asumidas por el gobierno provincial anterior, y de las cuales tuvo que hacerse cargo el Ejecutivo actual, Torres destacó también la reciente cancelación de la primera cuota del Bono de Cancelación de Deuda (BoCaDe), añadiendo que “se prevé hacer lo propio con las próximas”, y apuntó contra la gestión pasada, asegurando que “durante la renegociación de esta deuda, efectuada en 2020, el gobierno anterior acordó que los mayores vencimientos quedaran en manos de la nueva gestión, dejándonos así una verdadera bomba financiera”.

“Acá quiero hacer un paréntesis y explicar, de manera sencilla, por qué era tan importante lograr la suspensión del débito que nos estaba haciendo Nación”, apuntó Torres, dando así detalles sobre “la ingeniería financiera que nosotros venimos planteando para poder sortear los vencimientos del BoCaDe en dólares, y poder refinanciar el TIDECH, que lo logramos y que para nosotros fue un éxito”.

FALLO DE LA JUSTICIA

Además, el gobernador felicitó “a todo el gabinete de Economía, y en especial a Paulino Caballero, que tuvo un rol central en esta negociación”, y explicó: “Increíblemente, entramos en una puja con el Gobierno Nacional que después de haber cumplido con los principales vencimientos nos volvió a poner en jaque, no porque no tuviéramos capacidad de pago, al contrario, nosotros teníamos voluntad de pago, lo hicieron por una decisión política de decidir no cobrar esa deuda con tal de ahogarnos financieramente mes a mes”.

Tras explicar lo ocurrido, el titular del Ejecutivo provincial remarcó su intención de llevar tranquilidad a todos los chubutenses ya que “después del fallo judicial de un juez federal, no un juez de Chubut como dijeron algunos medios, Nación ya no nos va a poder tocar un peso más de la coparticipación, y puedo asegurar entonces están garantizados todos los salarios públicos, los cuales van a ser pagados el día 5 de cada mes.

RELACION FISCAL CON LOS MUNICIPIOS

Durante otro pasaje de su discurso, el mandatario expresó que, con objeto de mejorar la trazabilidad fiscal, se elaborará una nueva norma de Responsabilidad Fiscal con los Municipios, adecuando así la legislación actual. “Para la segunda mitad del año, corrigiendo los errores que se han ido advirtiendo en su aplicación y profundizando la armonización tributaria y saneamiento fiscal municipal, se prevé contar con un proyecto de norma en la segunda mitad del año” indicó Torres.

TRASPARENCIA

Asimismo, y con la intención de corregir la falta de transparencia de la información pública, el gobernador del Chubut anunció que “se ha comenzado a difundir información en particular de la deuda pública, tal como stock, servicios mensuales y toda información de interés sobre la misma”, asegurando que “esta acción cumplirá con su objetivo en el transcurso del corriente año”.

Por último, dentro de este apartado Torres manifestó que, durante el año en curso, junto con las áreas pertinentes, se pretende retomar las acciones que permitan el cálculo del producto bruto geográfico provincial.