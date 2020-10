Estatales con acampe y protesta frente a Casa de Gobierno

Este martes, empleados administrativos de varios gremios se convocaron nuevamente con quema de gomas frente a Casa de Gobierno por el reclamo salarial. Paralelamente existe un gran malestar por lo que se conoció esta mañana con el decreto de asueto administrativo en todos los organismos del Estado. Acusan que es una "estrategia del Gobierno" para disminuir las protestas.

Santiago Goodman, secretario general de Atech, esta mañana en contacto con La Petrolera, dijo que el mismo “es inaudito, encaramado en guardias mínimas y que desde ayer a la noche la supimos”.

“Acá estamos los dirigentes sindicales que venimos llevando adelante las acciones de cada uno de nuestros sectores” pero en Rawson “tomamos la decisión colectiva de volver a la unida, nos presentamos antes los diputados planteando las necesidades”.

“Por parte del Gobierno no hay previsibilidad de nada, sabíamos que octubre es el mes más complejo de todos, lo ha sido septiembre y la salida no es el endeudamiento” acotó el dirigente.

Al mismo tiempo arremetió contra los legisladores que “no hacen un cuerno” y se preguntó: “¿Le tienen miedo al virus?, podrían estar acá y no son capaces de venir. Nosotros no le tenemos miedo al virus, nos estamos cagando de hambre, ya no sabemos cómo pagar las cuentas”.

En Rawson, según indicó El Chubut, las medidas se concentraron frente al Ministerio de Economía donde tuvieron el acompañamiento de otros sectores de la Administración Pública como docentes y personal de puertos. Después, marcharon hasta Legislatura y Casa de Gobierno.