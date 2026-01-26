El torneo de básquet callejero se desarrollará este fin de semana en la Bajada 20 de la villa balnearia. Lo organiza Náutico Rada Tilly.

Este miércoles es el cierre de inscripción para el Streetball

El Club Náutico Rada Tilly informa que este miércoles cerrerán las inscripciones para tomar parte de la 19ª edición del Streetball, torneo de básquet callejero que se jugará este sábado y el domingo en la Bajada 20 de la villa balnearia.

Las categorías que tomarán parte de este torneo -y con sus respectivos valores de inscripción- son: Minimixto (80 mil pesos); U13 Femenino y Masculino (100 mil); U15 Femenino y Masculino (100 mil); U17 Femenino y Masculino (100 mil); U23 Masculino (140 mil); Libres Femenino y Masculino (140 mil); Libres Mixto (140 mil).

Los que quieran tomar parte de esta nueva edición se pueden contactar por privado, por mail a [email protected] o por WhatsApp al 297478 8656.

Cabe destacar que cada equipo deberá tener un máximo de cuatro jugadores y un mínimo de 3. En categoría Libres Mixto deben ser sí o sí 4 jugadores (2 mujeres y 2 varones).

Habrá en juego dos Copa Challenger. En Libres Femenino la Copa “Pocholo” López, mientras que en Masculino, la Copa “Eduardo Peña”.

Las copas permanecen en competencia hasta que un mismo equipo logre consagrarse tres ediciones consecutivas o cinco ediciones alternadas, manteniendo el mismo nombre y al menos tres integrantes del plantel.

Por otra parte, los equipos deberán presentar la planilla de inscripción, adjuntar apto físico y fotocopia del documento.

Asimismo, el club informa que tendrá la facultad de excluir a todo jugador, que no esté dentro del listado de buena fe.

Y como novedad, Náutico hace saber que se contará con disponibilidad de alojamiento para equipos que visiten desde otras ciudades.

“Ante cualquier consulta, no duden en consultar disponibilidad”, según expresan desde el Facebook de Basquet Nautico Rada Tilly.