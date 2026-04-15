Este sábado,  primera "Noche de Pioneros" del año

La propuesta tendrá lugar este sábado por la noche, en el Centro Cultural, con entrada libre y gratuita.

La “Noche de Pioneros: Sabores y Danzas del Mundo” se desarrollará el sábado 18 de abril a partir de las 20:30 horas y allí los asistentes podrán disfrutar de una experiencia que combinará música, danza y gastronomía típica, generando un espacio de encuentro y poniendo en valor la diversidad de la cultura local, a través de sus colectividades, raíces e identidad.

En esta primera edición del año, participarán la Asociación Portuguesa de Beneficencia y Socorros Mutuos, la Asociación Cultural Argentino Árabe, la Colectividad de Estados Independientes Ex Soviéticos, la Asociación Búlgara “Kiril y Metodii”, la Asociación Alemana “Deutscher Verein” y la Asociación Vasca Euskal Echea, quienes compartirán expresiones artísticas y sabores tradicionales que reflejan la riqueza de sus culturas.

En ese marco, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, subrayó la importancia de este ciclo como motor de integración, al afirmar que “es una enorme alegría concretar una nueva edición de la ‘Noche de Pioneros’, un evento que es mucho más que un espectáculo: es una oportunidad para encontrarnos, celebrar nuestra identidad diversa y reconocer el valioso legado que las colectividades han dejado en nuestra ciudad”.

“Invitamos a todos los vecinos a sumarse y disfrutar de esta propuesta, que nos permite viajar a través de los sabores y las danzas de quienes, con tanto esfuerzo, ayudaron a construir lo que hoy somos como Capital Nacional de las Comunidades Extranjeras”, puntualizó la funcionaria.

Por su parte, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó que “reiniciar este ciclo significa poner en valor a todas nuestras colectividades y posicionar a Comodoro en el calendario de eventos con impronta turística y cultural, más allá de la Feria de las Colectividades, que ya es un emblema cada año en el mes de septiembre. Con cada edición, buscamos fortalecer ese orgullo y seguir posicionándonos como la Capital Nacional de las Comunidades Extranjeras”.

En representación de la Federación de Comunidades Extranjeras (Fedecomex), Viviana Flores, expresó su gratitud por el trabajo conjunto y el valor de esta iniciativa. “Contar con el acompañamiento constante de la Municipalidad es fundamental para seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones”, recalcó.

Por último, Flores indicó que “estamos muy agradecidos por el espacio que nos brindan en esta ‘Noche de Pioneros’, ya que permite que cada colectividad pueda mostrar su identidad con orgullo”, al tiempo que sostuvo que “se trata de una oportunidad maravillosa para que el vecino se acerque, conozca nuestra historia y comparta un momento especial en familia, fortaleciendo ese tejido cultural que nos une como comunidad”.