Esteban Gini ganó su primera carrera del TC y se llevó los ocho millones

Después de 107 carreras en la categoría, finalmente, el piloto de Quilmes, Esteban Gini, ganó su primera carrera de Turismo Carretera. El "tubo" se impuso en la final, que por la 7ª fecha del campeonato 2024 del TC se corrió este domingo en el mítico circuito de Rafaela.

Gini, que tripula un Toyota Camry que le asiste el equipo Maquin Parts, inició la competencia desde la segunda fila y se mantuvo expectante hasta que Christian Ledesma tuvo un ligero despiste en el ingreso de la tercera variante y el “Tubo” capturó rápidamente la punta para cruzar la bandera a cuadros adelante e ingresar en la singular lista de ganadores en el TC.

Segundo llegó, Diego Ciantini, que durante toda la competencia batalló desde ese lugar, primero con Ledesma y en las vueltas finales con el ganador. Tercero, finalmente, llegó Christian Ledesma para completar la mejor labor del equipo y del Camaro, en lo que va de la temporada, informó la página de la ACTC.

Una gran carrera, en un circuito legendario que nuevamente recibió a miles de fanáticos y fue testigo de la primera victoria del piloto del Toyota celeste.

Esteban Gini, completó, con éxito, la escalera para llegar finalmente al TC. Debutó en el año 2011 en el TC Pista Mouras, luego corrió en el TC Mouras, el TC Pista y finalmente y tras conseguir el título en el año 2015, con un Torino, debutó en el TC en la temporada siguiente, también con Torino.

“Le dedico el triunfo a mi padre, que me acompaña en Rafaela y felicito al equipo que me entregó un auto fantástico. Vi el bloqueo de frenos de Chistian y como se pasó y no lo dudé, me tiré por adentro, luego pude mantener una diferencia con Diego que me trajo “cortito” hasta la bandera a cuadros. Es una gran recompensa por tantos años en la categoría, siempre estuve cerca, pero no me voy a olvidar de Rafaela”, expresó Gini.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con el Dodge del Maquin Parts, finalizó en el 28º lugar.

El campeonato: cumplidas 7 carreras, está liderado por Julián Santero con 221 puntos, segundo, José Manuel Urcera: 194,5, tercero, Mauricio Lambiris, 194,5, cuarto, Diego Ciantini: 192,5 y quinto, el ganador de este fin de semana, Esteban Gini: 182 unidades. Agrelo marcha 26º con 103 unidades.

La próxima competencia de la categoría, 8va. del año, será el 6 y 7 de julio en el autódromo de la ciudad de Posadas, Misiones.

Panorama - 25 vueltas

1º Esteban Gini (Toyota Camry) 41'40’’884/1000

2º Diego Ciantini (Chevrolet) a 0'457/1000

3º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 6'117/1000

4º Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) a 8'874/1000

5º Jonatan Castellano (Dodge) a 10'019/1000

6º Santiago Mangoni (Chevrolet) a 10'426/1000

7º Facundo Ardusso (Chevrolet) a 10'538/1000

8º Julián Santero (Ford) a 12'734/1000

9º Germán Todino (Ford Mustang) a 13'089/1000

10º Mauricio Lambiris (Ford) a 15'280/1000

28º Marcelo Agrelo (Dodge) a 29'722/1000