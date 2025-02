Esteban Mirol reveló que fue abusado de chico y convocó a la marcha antifascista

Esteban Mirol realizó un fuerte descargo contras los dichos homofóbicos de Javier Milei y a través de su cuenta de Instagram compartió un durísimo testimonio sobre el abuso que sufrió cuando tenía 7 años.

Con el foco puesto en la marcha antifascista y antirracista, que se llevará a cabo este sábado en distintos puntos del país, Mirol aseguró: “A los siete años fui abusado por un familiar relativamente cercano, él se percibia en ese momento y se sigue percibiendo, heterosexual. Por eso digo, es un error total el que acaba de cometer Milei diciendo que aquellas personas que se perciben de una forma sexual diferente a como han nacido, entonces son peligrosos, son los pedófilos, son los que violan, son los que maltratan, esto es una locura”, expresó con honestidad.

“No tiene nada que ver con la tendencia sexual, tiene que ver con otra cosa", manifestó. También, hizo referencia al ejemplo que el presidente tomó para criminalizar y estigmatizar al colectivo LGBTIQ+ sobre una pareja homosexual de Estados Unidos que abusó de sus hijos. "Todo esto es una verdadera locura", insistió.

A continuación, convocó a la movilización que se realizará este sábado en distintos puntos del país, cuyo epicentro estará en la Ciudad de Buenos Aires, desde las 16, e irá desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo. "Los convoco a que mañana vayan a la marcha, por favor", dijo y aclaró que él no puede hacerlo por estar de viaje.

Antes de cerrar su mensaje, el periodista citó el poema contra la indiferencia atribuido al pastor luterano alemán Martin Niemöller: "Cuando vinieron por los socialistas, no me importó porque yo no era socialista. Cuando vinieron por los judíos, no me importó porque yo no era judío. Ahora están tocando a mi puerta", dijo. Para cerrar, le dejó un mensaje en tono irónico a Milei: "Ah, y también, me parece muy bien que él autoperciba que puede hablar con su perro, Canon (SIC), que está en el cielo con dios. Me parece muy bien que él autoperciba esto, tiene todo el derecho del mundo".