Estibadores consiguen subsidio de 100 mil pesos

Los estibadores de Puerto Deseado que el lunes quemaron neumáticos frente al municipio en reclamo de un subsidio que compense la escasa actividad en el puerto como producto de la mala temporada calamar, recibirán este viernes la suma de cien mil pesos.

Si bien en el sitio 3 del muelle local se encontraba amarrado desde el domingo un barco congelador con 750 toneladas de merluza y calamar los trabajadores -que serían algo más de 150- habían optado por no realizar la descarga si antes las autoridades municipales no se comprometían a gestionar el subsidio.

"Tuvimos un año muy malo y si bien ahora hay un barco y varios para arranchar que están por salir a la captura de langostino nosotros estamos reclamando lo que por ley nos pertenece", señaló un vocero de los manifestantes que solicitó no dar a conocer su nombre.

Sostuvo además que el puerto es "el pulmón del pueblo" y reforzó la idea de que "en este momento hay que aprovechar que los políticos están repartiendo plata porque tienen miedo de perder las elecciones".

"Nosotros perdimos prácticamente la temporada de calamar porque el pescado no apareció como se pensaba, pero eso ya no es problema nuestro porque –recordó- durante el gobierno de Néstor Kirchner se firmó una ley que estableció que cuando no hay trabajo los estibadores tienen que cobrar un fondo compensador anticrisis".

Comentó además que durante la reunión en el municipio se hallaban la intendente Mónica Vila, el diputado por municipio Carlos Santi y autoridades de segundo y tercer orden.

"Había muchos políticos, y al principio doña Vila que no entiende el tema de los barcos y cómo se maneja la actividad nos dijo que tenía para darnos en mano 50 mil pesos a cada uno, pero le dijimos que no, que queríamos 120 mil pesos. Al final se acordó que nos daban el viernes 100 mil pesos así que nos pareció bien y a las 4 de la tarde (el mismo lunes) empezamos a descargar el merlucero, algo que nos llevará dos días de trabajo", precisó.

En tanto, el diputado Carlos Santi adelantó que en las próximas horas los referentes del sindicato de la estiba viajarán a Río Gallegos donde mantendrán una reunión con los funcionarios del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo para tratar de morigerar eventuales conflictos relacionados con el inicio de la temporada de langostino.