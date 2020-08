Estiman que cerrarán más del 50% de los comercios

El lunes se conoció el cierre de la histórica zapatería “Letizia Bottier”, después de 40 años de actividad en Comodoro. El local de Leticia Oruezabal es un ejemplo de lo que padecen hoy los comerciantes locales ante la caída de la economía.

Desde la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia estiman que la situación se agravará en los próximos meses.

“A medida que aparecen los nuevos vencimientos, los números de compromisos del comerciantes se hace cada vez más difícil de afrontar; los meses más duros son los que están por venir, donde recién van a empezar a aparecer los grandes compromisos que se tomaron en marzo y abril. Son los préstamos que se tomaron en marzo y abril y ahora hay que empezar a hacerse cargo porque se tomaron con tres meses de gracia”, explicó el titular de la entidad, Guillermo Ceriani.

La Cámara de Comercio realiza gestiones para evitar más cierres, pero cada mes es más complicado evitar el cierre de persianas. “Los números que se arrojan son realmente feos. A fin de mes seguramente vamos a tener una gran cantidad de locales que se estarán dando de baja forzosamente. La perspectiva es que vamos a perder más del 50% de los comercios en Comodoro. Ya llevamos perdidos fácilmente el 25%. No es solamente en el centro, sino en los diferentes centros comerciales de Comodoro”, subrayó.

Otro de los problemas que trae aparejado el cierre de los comercios es la actividad ilegal. Es que muchos desempleados comienzan sus emprendimientos y no pagan impuestos perjudicando a los otros comerciantes.

“El comercio ilegal es una nueva problemática porque la gente que se queda sin trabajo busca el sustento de alguna forma. Ahora se vende mucha comida que no se tributa y le carga las tintas al comercio que queda. Es difícil continuar así”, consideró.

REFORMA IMPOSITIVA Y LABORAL

Ceriani aseveró que si bien la situación es delicada, permite que se pueda plantear una reforma impositiva acompañada por una reforma laboral. “Es necesario barajar y dar de nuevo. La idea es no tener una carga impositiva de más de 57%. Ojalá que nos digan que vamos a pagar el 25% y después vemos cómo vamos a armar nuestro Estado y no que nuestro Estado requiera del aporte del privado porque no le dan los números”, criticó.

“Se hace muy difícil empujar semejante carro. Es necesario tomar el compromiso de plantear estos debates y empezar a pensar qué tipo de país queremos. Es un cambio muy grande, pero este tipo de situación no se puede seguir manteniendo lamentablemente. Hoy nosotros no podemos trabajar porque uno puede llegar a tener un pequeño crecimiento, pero es imposible seguir cargándose las tintas con un empleado más porque es un problemón”, subrayó en La Posta Radio.

“Jamás buscaríamos perjudicar a un empleado ni que pierda ninguno de sus derechos, pero la verdad es que me pregunto por qué me cuesta tanto mantener un empleado. Y la respuesta es que es por el Estado que tenemos. Ese es el debate que hay que plantear. Es el momento ideal antes de que todos toquemos fondo”, consideró el titular de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia.