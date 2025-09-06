Estudiante será sancionado por arrojarles basura a trabajadores

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales repudió la agresión contra personal no docente. El estudiante recibiría un año de suspensión y deberá realizar tareas comunitarias.

Un estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales protagonizó un hecho de violencia en el hall de la Universidad el pasado jueves 21 de agosto. Fue durante una protesta, lo que derivó en la intervención del Consejo Directivo y en la aplicación de sanciones académicas.

En diálogo con FM La Petrolera, la secretaria de Extensión de Ciencias Naturales, Bárbara Rueter, confirmó que la Casa de Altos Estudios repudió los actos de violencia y expresó solidaridad con los trabajadores no docentes que resultaron agredidos.

“Queremos ser contundentes y manifestar nuestro repudio a los actos de violencia contra la libre expresión de las ideas y acciones dentro de la Universidad”, señaló Rueter.

Según precisó la funcionaria, el alumno será suspendido durante un año de sus actividades académicas y administrativas y, como parte de la sanción, deberá realizar tareas comunitarias y solidarias en el ámbito universitario.